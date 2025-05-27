https://ria.ru/20250527/gruziya-2019320461.html
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета - РИА Новости, 27.05.2025
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, главу правительства Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:25:00+03:00
2025-05-27T13:25:00+03:00
2025-05-27T22:06:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, главу правительства Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отсутствии этикета из-за недавнего совместного заявления политиков.Накануне лидеры трех стран в специальном письме поздравили грузинский народ с Днем независимости. При этом они осудили политику властей республики по отношению к гражданскому обществу, СМИ и оппонентам, а также поддержали демократические стремления граждан страны. Обращение опубликовало посольство Франции в Грузии."В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам", — отметил Кобахидзе.По его словам, Макрон во время встречи с ним в Албании выразил другое мнение. "Это означает, что люди не могут принять самостоятельно решения. Очень сильное давление происходит в Европе на европейские страны", — добавил премьер.Что происходит между Грузией и ЕСВ Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250429/perevorot-2014122356.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, франция, польша, эммануэль макрон, ираклий кобахидзе, дональд туск, евросоюз, фридрих мерц
В мире, Грузия, Франция, Польша, Эммануэль Макрон, Ираклий Кобахидзе, Дональд Туск, Евросоюз, Фридрих Мерц
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
Кобахидзе: письмо Макрона, Туска и Мерца о Грузии говорит об отсутствии этикета
ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, главу правительства Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отсутствии этикета из-за недавнего совместного заявления политиков.
Накануне лидеры трех стран в специальном письме поздравили грузинский народ с Днем независимости. При этом они осудили политику властей республики по отношению к гражданскому обществу, СМИ и оппонентам, а также поддержали демократические стремления граждан страны. Обращение опубликовало посольство Франции
в Грузии
.
"В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам", — отметил Кобахидзе
.
По его словам, Макрон
во время встречи с ним в Албании
выразил другое мнение.
"Это означает, что люди не могут принять самостоятельно решения. Очень сильное давление происходит в Европе на европейские страны", — добавил премьер.
Что происходит между Грузией и ЕС
В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.