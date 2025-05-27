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Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета - РИА Новости, 27.05.2025
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13:25 27.05.2025 (обновлено: 22:06 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/gruziya-2019320461.html
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета - РИА Новости, 27.05.2025
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, главу правительства Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:25:00+03:00
2025-05-27T22:06:00+03:00
в мире
грузия
франция
польша
эммануэль макрон
ираклий кобахидзе
дональд туск
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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, главу правительства Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отсутствии этикета из-за недавнего совместного заявления политиков.Накануне лидеры трех стран в специальном письме поздравили грузинский народ с Днем независимости. При этом они осудили политику властей республики по отношению к гражданскому обществу, СМИ и оппонентам, а также поддержали демократические стремления граждан страны. Обращение опубликовало посольство Франции в Грузии."В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам", — отметил Кобахидзе.По его словам, Макрон во время встречи с ним в Албании выразил другое мнение. "Это означает, что люди не могут принять самостоятельно решения. Очень сильное давление происходит в Европе на европейские страны", — добавил премьер.Что происходит между Грузией и ЕСВ Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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в мире, грузия, франция, польша, эммануэль макрон, ираклий кобахидзе, дональд туск, евросоюз, фридрих мерц
В мире, Грузия, Франция, Польша, Эммануэль Макрон, Ираклий Кобахидзе, Дональд Туск, Евросоюз, Фридрих Мерц
Грузинский премьер обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета

Кобахидзе: письмо Макрона, Туска и Мерца о Грузии говорит об отсутствии этикета

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, главу правительства Польши Дональда Туска и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отсутствии этикета из-за недавнего совместного заявления политиков.
Накануне лидеры трех стран в специальном письме поздравили грузинский народ с Днем независимости. При этом они осудили политику властей республики по отношению к гражданскому обществу, СМИ и оппонентам, а также поддержали демократические стремления граждан страны. Обращение опубликовало посольство Франции в Грузии.
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"В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам", — отметил Кобахидзе.
По его словам, Макрон во время встречи с ним в Албании выразил другое мнение.
"Это означает, что люди не могут принять самостоятельно решения. Очень сильное давление происходит в Европе на европейские страны", — добавил премьер.
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Что происходит между Грузией и ЕС

В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
В миреГрузияФранцияПольшаЭммануэль МакронИраклий КобахидзеДональд ТускЕвросоюзФридрих Мерц
 
 
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