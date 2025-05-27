https://ria.ru/20250527/gibel-2019368894.html

В Архангельске ребенок забрался в трансформаторную будку и погиб от тока

В Архангельске ребенок забрался в трансформаторную будку и погиб от тока - РИА Новости, 27.05.2025

В Архангельске ребенок забрался в трансформаторную будку и погиб от тока

Девятилетний мальчик в Архангельске во время игры залез в трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током, возбуждено дело, сообщили в региональном РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:17:00+03:00

2025-05-27T16:17:00+03:00

2025-05-27T16:18:00+03:00

архангельск

россия

происшествия

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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Девятилетний мальчик в Архангельске во время игры залез в трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током, возбуждено дело, сообщили в региональном СУСК РФ. По предварительной информации, днем во вторник девятилетний мальчик во время игры с другом залез с трансформаторную будку, расположенную на улице Котласской в Архангельске, и получил смертельную травму в результате поражения электрическим током. "Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Свою проверку начала региональная прокуратура, будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе предстоит выяснить, как ребенок оказался в подстанции, дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов по обеспечению безопасности людей на объектах электроснабжения.

https://ria.ru/20250408/plita-2010042801.html

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архангельск, россия, происшествия