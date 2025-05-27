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На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова - РИА Новости, 27.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:47 27.05.2025 (обновлено: 19:53 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/gerasimov-2019432077.html
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова - РИА Новости, 27.05.2025
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который... РИА Новости, 27.05.2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который пройдет с 6 по 13 июня в Сочи, сообщил президент фестиваля, режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер Джаник Файзиев. "На втором фестивале будет праздноваться 120-летие Сергея Герасимова… Это крайне важная часть следования и поддержания традиций и уважения к старшему поколению", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник. Файзиев также отметил, что в этом году география фестиваля расширилась. Приедут кинематографисты из Испании, Германии, Сербии, Индии, Пакистана и других стран. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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Культура, Россия
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова

Юбилей режиссера Герасимова отпразднуют на фестивале "Евразия-Кинофест" в июне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Аполлинариевич Герасимов
Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Аполлинариевич Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости
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Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Аполлинариевич Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который пройдет с 6 по 13 июня в Сочи, сообщил президент фестиваля, режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер Джаник Файзиев.
"На втором фестивале будет праздноваться 120-летие Сергея Герасимова… Это крайне важная часть следования и поддержания традиций и уважения к старшему поколению", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.
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Файзиев также отметил, что в этом году география фестиваля расширилась. Приедут кинематографисты из Испании, Германии, Сербии, Индии, Пакистана и других стран.
I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек.
"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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