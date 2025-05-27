https://ria.ru/20250527/gerasimov-2019432077.html

На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова

На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова - РИА Новости, 27.05.2025

На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова

Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:47:00+03:00

2025-05-27T19:47:00+03:00

2025-05-27T19:53:00+03:00

культура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144116/70/1441167051_0:280:2646:1768_1920x0_80_0_0_1492f41cc0b6c403aeb5c7d7fc8921b6.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который пройдет с 6 по 13 июня в Сочи, сообщил президент фестиваля, режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер Джаник Файзиев. "На втором фестивале будет праздноваться 120-летие Сергея Герасимова… Это крайне важная часть следования и поддержания традиций и уважения к старшему поколению", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник. Файзиев также отметил, что в этом году география фестиваля расширилась. Приедут кинематографисты из Испании, Германии, Сербии, Индии, Пакистана и других стран. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

https://ria.ru/20250510/bondarchuk-2015603256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия