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На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова - РИА Новости, 27.05.2025
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Празднование в преддверии 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова состоится в рамках II Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", который пройдет с 6 по 13 июня в Сочи, сообщил президент фестиваля, режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер Джаник Файзиев. "На втором фестивале будет праздноваться 120-летие Сергея Герасимова… Это крайне важная часть следования и поддержания традиций и уважения к старшему поколению", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник. Файзиев также отметил, что в этом году география фестиваля расширилась. Приедут кинематографисты из Испании, Германии, Сербии, Индии, Пакистана и других стран. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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россия
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
Юбилей режиссера Герасимова отпразднуют на фестивале "Евразия-Кинофест" в июне