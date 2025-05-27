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"Мегаполисы рухнут": геологи трубят о глобальном карстовом апокалипсисе - РИА Новости, 27.05.2025
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17:05 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/geologi-2019363255.html
"Мегаполисы рухнут": геологи трубят о глобальном карстовом апокалипсисе
"Мегаполисы рухнут": геологи трубят о глобальном карстовом апокалипсисе - РИА Новости, 27.05.2025
"Мегаполисы рухнут": геологи трубят о глобальном карстовом апокалипсисе
Земля под крупными городами превращается в швейцарский сыр — полости и пустоты разрастаются с каждым годом. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Париж — все они стоят на... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:05:00+03:00
2025-05-27T17:05:00+03:00
россия
москва
лондон
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Земля под крупными городами превращается в швейцарский сыр — полости и пустоты разрастаются с каждым годом. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Париж — все они стоят на потенциально нестабильных грунтах. Геологи бьют тревогу: современные технологии не могут предсказать, какой мегаполис провалится первым. Что заставляет ученых говорить о неизбежной катастрофе планетарного масштаба?Земля уходит из-под ногКарстовые провалы — это геологические бомбы замедленного действия. Подземные воды годами растворяют гипс, известняк и другие породы, создавая пустоты под поверхностью. Процесс идет 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Рано или поздно потолок такой пещеры не выдерживает нагрузки и обрушивается.Размеры воронок варьируются от нескольких метров до сотен. В 2010 году в Гватемале провал диаметром 20 метров и глубиной 90 метров поглотил трехэтажную фабрику вместе с людьми. Пятнадцать человек погибли, десятки пропали без вести.Процесс необратим и непредсказуем. Сегодня под асфальтом твердый грунт, завтра — зияющая пропасть. И количество таких "сюрпризов" растет с каждым годом.Мировая сеть подземного разрушенияКарстовые процессы охватили планету как метастазы. США теряют миллиарды долларов ежегодно — Флорида и Техас регулярно проваливаются. В 2023 году 150-метровый кратер вновь поглотил часть города в Техасе.Европа трещит по швам. После землетрясения в Хорватии за год образовалось 30 провалов глубиной до 30 метров. Италия, Германия, Франция — везде фиксируют ускорение карстовых процессов. Балканы особенно уязвимы из-за известняковых массивов.Самая большая карстовая воронка мира находится в Китае — "Небесная яма" имеет глубину 662 метра и ширину более полукилометра. Внутри образуется собственная экосистема с водопадами. Но это природное чудо — исключение. Большинство провалов несут только разрушения.Россия на пороге катастрофыВ России самый яркий пример карстовой угрозы — Уфа. Половина города находится в зоне смертельного риска, ежегодно происходит 3-4 провала. В 2016-м два автомобиля ушли под землю на центральной улице.Москва тоже стоит на известняках. Санкт-Петербург построен на болотах и слабых грунтах. Нижний Новгород, Казань, Самара — все крупные города имеют карстовые риски. В других регионах России ситуация не лучше. В 1992 году в Дзержинске часть завода провалилась под землю. В 2013-м в Нижегородской области воронка диаметром 14 метров поглотила несколько домов.Вся Русская равнина пронизана известняковыми пластами. Изменение климата ускоряет процессы размыва. То, что происходило тысячелетиями, теперь укладывается в десятилетия.Грунтовые воды как оружие массового пораженияГлавная опасность — единая система подземных вод. Она не признает границ и работает как растворитель. Уровень и направление потоков постоянно меняются под влиянием климата, хозяйственной деятельности, техногенных факторов.Глобальное потепление усиливает процессы. Более интенсивные дожди и паводки насыщают грунт водой, ускоряя растворение пород. Засухи, наоборот, приводят к просадке грунта и активизации карстовых процессов.В городах ситуация критическая. Асфальт и бетон изменяют поверхностный сток, а протечки из коммуникаций создают новые очаги размыва.Мегаполисы как катализаторы разрушенияУрбанизация превращает естественные карстовые процессы в техногенную катастрофу. Современные города — идеальные машины для разрушения собственного основания. Небоскребы создают колоссальную нагрузку на грунт. Метро, подземные торговые центры, паркинги — все это нарушает естественную структуру пород.Мехико проваливается со скоростью 50 сантиметров в год из-за откачки воды. Джакарта тонет быстрее Венеции. Бангкок медленно уходит под землю. И это только начало.Вибрации от миллионов автомобилей, строительной техники, поездов метро работают как гигантские отбойные молотки. Они расшатывают и без того нестабильные породы под городами.В некоторых районах мира строительство многоэтажек запрещено — грунт просто не выдержит. Но города продолжают расти, а альтернативных территорий становится все меньше. Застройщики нередко игнорируют геологические ограничения ради прибыли.Диагностика вслепуюСовременные технологии могут обнаружить пустоты, но не могут предсказать момент обрушения. Сейсмическая томография, космические снимки, георадары — все это дает лишь общую картину.Карстовый провал может произойти через час или через сто лет. Процесс зависит от множества факторов: типа пород, количества воды, нагрузки на поверхности, сейсмической активности. Спусковым крючком становится любая мелочь — проехавший грузовик, ливень, незначительное землетрясение.Исследования Oxford Research шокируют: 90% опасных провалов имеют антропогенное происхождение. Человек сам создает условия для собственного уничтожения.Секретные доклады о неизбежном коллапсеГеологические службы мира засекречивают масштабы угрозы, чтобы не вызывать панику. Но утечки информации рисуют апокалиптическую картину.Лондон стоит на рыхлых меловых и глинистых грунтах. Нью-Йорк — на нестабильных скальных породах с множеством пустот. Париж построен на известняковых катакомбах — подземный город протяженностью 300 километров.Токио, Стамбул, Каир — все мегаполисы имеют критические геологические уязвимости.Проблема усугубляется тем, что карстовые процессы необратимы. Если пустота образовалась, она будет только расширяться. Изменить направление подземных вод невозможно, остановить растворение пород — тоже.Города-призракиЭксперты прогнозируют: в ближайшие 50 лет человечество столкнется с серией катастрофических провалов городского масштаба. Не отдельные здания, а целые районы уйдут под землю.Геологи всего мира сходятся в одном: вопрос не в том, произойдет ли карстовый апокалипсис. Вопрос в том, какой мегаполис станет первой жертвой и сколько миллионов людей исчезнет вместе с ним под землей.
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россия, москва, лондон
Россия, Москва, Лондон

"Мегаполисы рухнут": геологи трубят о глобальном карстовом апокалипсисе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКанализация в Москве
Канализация в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Земля под крупными городами превращается в швейцарский сыр — полости и пустоты разрастаются с каждым годом. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Париж — все они стоят на потенциально нестабильных грунтах. Геологи бьют тревогу: современные технологии не могут предсказать, какой мегаполис провалится первым. Что заставляет ученых говорить о неизбежной катастрофе планетарного масштаба?

Земля уходит из-под ног

Карстовые провалы — это геологические бомбы замедленного действия. Подземные воды годами растворяют гипс, известняк и другие породы, создавая пустоты под поверхностью. Процесс идет 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Рано или поздно потолок такой пещеры не выдерживает нагрузки и обрушивается.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкКарстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области
Карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области
Размеры воронок варьируются от нескольких метров до сотен. В 2010 году в Гватемале провал диаметром 20 метров и глубиной 90 метров поглотил трехэтажную фабрику вместе с людьми. Пятнадцать человек погибли, десятки пропали без вести.
Процесс необратим и непредсказуем. Сегодня под асфальтом твердый грунт, завтра — зияющая пропасть. И количество таких "сюрпризов" растет с каждым годом.

Мировая сеть подземного разрушения

Карстовые процессы охватили планету как метастазы. США теряют миллиарды долларов ежегодно — Флорида и Техас регулярно проваливаются. В 2023 году 150-метровый кратер вновь поглотил часть города в Техасе.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиКарстовый провал в деревне Бабасово в Нижегородской области
Карстовый провал в деревне Бабасово в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Карстовый провал в деревне Бабасово в Нижегородской области
Европа трещит по швам. После землетрясения в Хорватии за год образовалось 30 провалов глубиной до 30 метров. Италия, Германия, Франция — везде фиксируют ускорение карстовых процессов. Балканы особенно уязвимы из-за известняковых массивов.
Самая большая карстовая воронка мира находится в Китае — "Небесная яма" имеет глубину 662 метра и ширину более полукилометра. Внутри образуется собственная экосистема с водопадами. Но это природное чудо — исключение. Большинство провалов несут только разрушения.

Россия на пороге катастрофы

В России самый яркий пример карстовой угрозы — Уфа. Половина города находится в зоне смертельного риска, ежегодно происходит 3-4 провала. В 2016-м два автомобиля ушли под землю на центральной улице.
Москва тоже стоит на известняках. Санкт-Петербург построен на болотах и слабых грунтах. Нижний Новгород, Казань, Самара — все крупные города имеют карстовые риски.
© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Уфа
В других регионах России ситуация не лучше. В 1992 году в Дзержинске часть завода провалилась под землю. В 2013-м в Нижегородской области воронка диаметром 14 метров поглотила несколько домов.
Вся Русская равнина пронизана известняковыми пластами. Изменение климата ускоряет процессы размыва. То, что происходило тысячелетиями, теперь укладывается в десятилетия.

Грунтовые воды как оружие массового поражения

Главная опасность — единая система подземных вод. Она не признает границ и работает как растворитель. Уровень и направление потоков постоянно меняются под влиянием климата, хозяйственной деятельности, техногенных факторов.
© Depositphotos.com / vileviПодземные работы
Подземные работы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Depositphotos.com / vilevi
Подземные работы
Глобальное потепление усиливает процессы. Более интенсивные дожди и паводки насыщают грунт водой, ускоряя растворение пород. Засухи, наоборот, приводят к просадке грунта и активизации карстовых процессов.
В городах ситуация критическая. Асфальт и бетон изменяют поверхностный сток, а протечки из коммуникаций создают новые очаги размыва.

Мегаполисы как катализаторы разрушения

Урбанизация превращает естественные карстовые процессы в техногенную катастрофу. Современные города — идеальные машины для разрушения собственного основания. Небоскребы создают колоссальную нагрузку на грунт. Метро, подземные торговые центры, паркинги — все это нарушает естественную структуру пород.
Мехико проваливается со скоростью 50 сантиметров в год из-за откачки воды. Джакарта тонет быстрее Венеции. Бангкок медленно уходит под землю. И это только начало.
© РИА Новости / Хачатуров | Перейти в медиабанкПанорама города Мехико
Панорама города Мехико - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Хачатуров
Перейти в медиабанк
Панорама города Мехико
Вибрации от миллионов автомобилей, строительной техники, поездов метро работают как гигантские отбойные молотки. Они расшатывают и без того нестабильные породы под городами.
В некоторых районах мира строительство многоэтажек запрещено — грунт просто не выдержит. Но города продолжают расти, а альтернативных территорий становится все меньше. Застройщики нередко игнорируют геологические ограничения ради прибыли.

Диагностика вслепую

Современные технологии могут обнаружить пустоты, но не могут предсказать момент обрушения. Сейсмическая томография, космические снимки, георадары — все это дает лишь общую картину.
Карстовый провал может произойти через час или через сто лет. Процесс зависит от множества факторов: типа пород, количества воды, нагрузки на поверхности, сейсмической активности. Спусковым крючком становится любая мелочь — проехавший грузовик, ливень, незначительное землетрясение.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
Исследования Oxford Research шокируют: 90% опасных провалов имеют антропогенное происхождение. Человек сам создает условия для собственного уничтожения.

Секретные доклады о неизбежном коллапсе

Геологические службы мира засекречивают масштабы угрозы, чтобы не вызывать панику. Но утечки информации рисуют апокалиптическую картину.
Лондон стоит на рыхлых меловых и глинистых грунтах. Нью-Йорк — на нестабильных скальных породах с множеством пустот. Париж построен на известняковых катакомбах — подземный город протяженностью 300 километров.
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваКатакомбы Берлина в проекте Berliner Unterwelten, посвященному подземным побегам через Берлинскую стену
Катакомбы Берлина в проекте Berliner Unterwelten, посвященному подземным побегам через Берлинскую стену - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Катакомбы Берлина в проекте Berliner Unterwelten, посвященному подземным побегам через Берлинскую стену
Токио, Стамбул, Каир — все мегаполисы имеют критические геологические уязвимости.
Проблема усугубляется тем, что карстовые процессы необратимы. Если пустота образовалась, она будет только расширяться. Изменить направление подземных вод невозможно, остановить растворение пород — тоже.

Города-призраки

Эксперты прогнозируют: в ближайшие 50 лет человечество столкнется с серией катастрофических провалов городского масштаба. Не отдельные здания, а целые районы уйдут под землю.
Геологи всего мира сходятся в одном: вопрос не в том, произойдет ли карстовый апокалипсис. Вопрос в том, какой мегаполис станет первой жертвой и сколько миллионов людей исчезнет вместе с ним под землей.
 
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