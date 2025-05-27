https://ria.ru/20250527/frantsija-2019236544.html

Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок

Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок - РИА Новости, 27.05.2025

Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок

Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части страны на фоне роста числа случаев заболевания в регионе Овернь-Рона-Альпы на РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:56:00+03:00

2025-05-27T01:56:00+03:00

2025-05-27T01:56:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части страны на фоне роста числа случаев заболевания в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке, сообщает телеканал BFMTV. Ранее активное распространение вирусов фиксировалось только в ряде заморских департаментов Франции. В результате эпидемии на Реюньоне по состоянию на 7 мая скончались 12 человек, всего было выявлено более 47,5 тысячи случаев. Рост заболеваемости также наблюдается на Майотте. "Число случаев денге и чикунгуньи резко растет в регионе Овернь-Рона-Альпы, органы здравоохранения опасаются эпидемии", - говорится в материале. По данным регионального агентства здравоохранения (ARS), с 1 мая там было выявлено 37 случаев чикунгуньи и 31 случай лихорадки денге, сообщает телеканал. Отмечается, что на протяжении уже нескольких лет тигровые комары, переносящие эти вирусы, распространяются в регионе с приходом теплой погоды. Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров. Инкубационный период длится несколько дней. Лихорадка может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Оно направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса на французской Майотте затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, свыше 200 человек погибли.

https://ria.ru/20250404/frantsija-2009448465.html

https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009529474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, майотта, реюньон