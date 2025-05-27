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Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок - РИА Новости, 27.05.2025
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01:56 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/frantsija-2019236544.html
Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок
Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок - РИА Новости, 27.05.2025
Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок
Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части страны на фоне роста числа случаев заболевания в регионе Овернь-Рона-Альпы на РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:56:00+03:00
2025-05-27T01:56:00+03:00
в мире
франция
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части страны на фоне роста числа случаев заболевания в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке, сообщает телеканал BFMTV. Ранее активное распространение вирусов фиксировалось только в ряде заморских департаментов Франции. В результате эпидемии на Реюньоне по состоянию на 7 мая скончались 12 человек, всего было выявлено более 47,5 тысячи случаев. Рост заболеваемости также наблюдается на Майотте. "Число случаев денге и чикунгуньи резко растет в регионе Овернь-Рона-Альпы, органы здравоохранения опасаются эпидемии", - говорится в материале. По данным регионального агентства здравоохранения (ARS), с 1 мая там было выявлено 37 случаев чикунгуньи и 31 случай лихорадки денге, сообщает телеканал. Отмечается, что на протяжении уже нескольких лет тигровые комары, переносящие эти вирусы, распространяются в регионе с приходом теплой погоды. Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров. Инкубационный период длится несколько дней. Лихорадка может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Оно направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса на французской Майотте затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, свыше 200 человек погибли.
https://ria.ru/20250404/frantsija-2009448465.html
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в мире, франция, майотта, реюньон
В мире, Франция, Майотта, Реюньон
Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок

Власти Франции опасаются эпидемий лихорадки денге и чикунгунья

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части страны на фоне роста числа случаев заболевания в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее активное распространение вирусов фиксировалось только в ряде заморских департаментов Франции. В результате эпидемии на Реюньоне по состоянию на 7 мая скончались 12 человек, всего было выявлено более 47,5 тысячи случаев. Рост заболеваемости также наблюдается на Майотте.
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"Число случаев денге и чикунгуньи резко растет в регионе Овернь-Рона-Альпы, органы здравоохранения опасаются эпидемии", - говорится в материале.
По данным регионального агентства здравоохранения (ARS), с 1 мая там было выявлено 37 случаев чикунгуньи и 31 случай лихорадки денге, сообщает телеканал. Отмечается, что на протяжении уже нескольких лет тигровые комары, переносящие эти вирусы, распространяются в регионе с приходом теплой погоды.
Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров. Инкубационный период длится несколько дней. Лихорадка может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Оно направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса на французской Майотте затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, свыше 200 человек погибли.
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