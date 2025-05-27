https://ria.ru/20250527/forum-2019329139.html
Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае
Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае - РИА Новости, 27.05.2025
Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае
В Чите открылся форум "Мой бизнес-экспо 2025", он собрал более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:14:00+03:00
2025-05-27T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Чите открылся форум "Мой бизнес-экспо 2025", он собрал более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Первый день посвящен обучению предпринимателей, второй – развитию креативных индустрий и подведению итогов регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России". Регистрация на форум открылась за несколько недель до его начала, на него пришли опытные и начинающие предприниматели. "Мы сегодня видим полный зал зрителей, особенных зрителей. Это они создают бизнес, рабочие места. Порой, это очень рискованный, новый бизнес. Поэтому наши предприниматели – люди отважные. И этот форум для них, чтобы они росли и получали новые нужные, ценные знания", – отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Главным спикером мероприятия стал бизнес-эксперт Владислав Бермуда. Он рассказал забайкальским предпринимателям, как договариваться с клиентами и с легкостью находить деловых партнеров. Первый день форума завершится игрой "Монетизатор". На следующий день, 28 мая участников мероприятия ждет промышленная и ремесленная ярмарка, показ кино и многое другое.
https://ria.ru/20250527/natsproekty-2019290630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, чита
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край, Чита
Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае
Форум "Мой бизнес-экспо 2025" в Забайкальском крае собрал более 500 человек
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Чите открылся форум "Мой бизнес-экспо 2025", он собрал более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Первый день посвящен обучению предпринимателей, второй – развитию креативных индустрий и подведению итогов регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России".
Регистрация на форум открылась за несколько недель до его начала, на него пришли опытные и начинающие предприниматели.
"Мы сегодня видим полный зал зрителей, особенных зрителей. Это они создают бизнес, рабочие места. Порой, это очень рискованный, новый бизнес. Поэтому наши предприниматели – люди отважные. И этот форум для них, чтобы они росли и получали новые нужные, ценные знания", – отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Главным спикером мероприятия стал бизнес-эксперт Владислав Бермуда. Он рассказал забайкальским предпринимателям, как договариваться с клиентами и с легкостью находить деловых партнеров.
Первый день форума завершится игрой "Монетизатор". На следующий день, 28 мая участников мероприятия ждет промышленная и ремесленная ярмарка, показ кино и многое другое.