https://ria.ru/20250527/forum-2019329139.html

Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае

Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае - РИА Новости, 27.05.2025

Форум "Мой бизнес-экспо 2025" начал работу в Забайкальском крае

В Чите открылся форум "Мой бизнес-экспо 2025", он собрал более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Чите открылся форум "Мой бизнес-экспо 2025", он собрал более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Первый день посвящен обучению предпринимателей, второй – развитию креативных индустрий и подведению итогов регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России". Регистрация на форум открылась за несколько недель до его начала, на него пришли опытные и начинающие предприниматели. "Мы сегодня видим полный зал зрителей, особенных зрителей. Это они создают бизнес, рабочие места. Порой, это очень рискованный, новый бизнес. Поэтому наши предприниматели – люди отважные. И этот форум для них, чтобы они росли и получали новые нужные, ценные знания", – отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Главным спикером мероприятия стал бизнес-эксперт Владислав Бермуда. Он рассказал забайкальским предпринимателям, как договариваться с клиентами и с легкостью находить деловых партнеров. Первый день форума завершится игрой "Монетизатор". На следующий день, 28 мая участников мероприятия ждет промышленная и ремесленная ярмарка, показ кино и многое другое.

https://ria.ru/20250527/natsproekty-2019290630.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, чита