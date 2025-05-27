https://ria.ru/20250527/filimonov-2019353229.html
Филимонов обсудил с Гуровым вопросы молодежной политики Вологодчины
Филимонов обсудил с Гуровым вопросы молодежной политики Вологодчины - РИА Новости, 27.05.2025
Филимонов обсудил с Гуровым вопросы молодежной политики Вологодчины
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым, они обсудили вопросы... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:19:00+03:00
2025-05-27T15:19:00+03:00
2025-05-27T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым, они обсудили вопросы развития молодежной политики региона, сообщает пресс-служба облправительства. "Пригласил Григория Александровича на первый Всероссийский молодежный фольклорный форум, который пройдет 14-17 августа у нас в регионе. Его участниками станут более 300 человек со всей страны. Впервые в России объединим творческую молодежь на основе традиционной российской культуры. Кроме того, готовим подписание соглашения о сотрудничестве в реализации молодежной политики в рамках Петербургского международного экономического форума. Продолжим укреплять связи с Федеральным агентством по делам молодежи", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Во время встречи губернатор и Гуров обсудили развитие сети молодежных центров в регионе. Так, ранее были отремонтировали объекты в Вологде и Череповце, открылся центр патриотического воспитания. В ближайшее время новые молодежные пространства появятся в Вологодском, Бабаевском, Великоустюгском и Череповецком муниципалитетах, будут отремонтированы существующие в Соколе. В рамках конкурса "Регион для молодых" запланировано открыть еще три молодежных центра и обновить два действующих. "В этом году на развитие сферы направляем 343 миллиона рублей, в том числе 260,8 миллиона рублей областных средств. Увеличили до 8 миллионов рублей объем финансирования областного конкурса молодежных проектов. Ввели гранты на развитие добровольчества. С этого года предоставляем субсидии муниципалитетам на повышение эффективности реализации молодежной политики. Также довели зарплату специалистов учреждений молодежной политики до уровня работников сферы культуры", – добавил Филимонов. В пресс-службе напомнили, что в Вологодской области реализуется программа "Регион добрых дел". Кроме того, для муниципальных "Добро. Центров" учреждены гранты, которые предоставляются за счет средств областного бюджета.
https://ria.ru/20250526/vologda-2019135943.html
https://ria.ru/20250526/filimonov-2019114980.html
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вологодская область, россия, григорий гуров, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Григорий Гуров, Георгий Филимонов
Филимонов обсудил с Гуровым вопросы молодежной политики Вологодчины
Губернатор Филимонов обсудил с Гуровым вопросы молодежной политики Вологодчины
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым, они обсудили вопросы развития молодежной политики региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Пригласил Григория Александровича на первый Всероссийский молодежный фольклорный форум, который пройдет 14-17 августа у нас в регионе. Его участниками станут более 300 человек со всей страны. Впервые в России объединим творческую молодежь на основе традиционной российской культуры. Кроме того, готовим подписание соглашения о сотрудничестве в реализации молодежной политики в рамках Петербургского международного экономического форума. Продолжим укреплять связи с Федеральным агентством по делам молодежи", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Во время встречи губернатор и Гуров обсудили развитие сети молодежных центров в регионе. Так, ранее были отремонтировали объекты в Вологде и Череповце, открылся центр патриотического воспитания. В ближайшее время новые молодежные пространства появятся в Вологодском, Бабаевском, Великоустюгском и Череповецком муниципалитетах, будут отремонтированы существующие в Соколе. В рамках конкурса "Регион для молодых" запланировано открыть еще три молодежных центра и обновить два действующих.
"В этом году на развитие сферы направляем 343 миллиона рублей, в том числе 260,8 миллиона рублей областных средств. Увеличили до 8 миллионов рублей объем финансирования областного конкурса молодежных проектов. Ввели гранты на развитие добровольчества. С этого года предоставляем субсидии муниципалитетам на повышение эффективности реализации молодежной политики. Также довели зарплату специалистов учреждений молодежной политики до уровня работников сферы культуры", – добавил Филимонов.
В пресс-службе напомнили, что в Вологодской области реализуется программа "Регион добрых дел". Кроме того, для муниципальных "Добро. Центров" учреждены гранты, которые предоставляются за счет средств областного бюджета.