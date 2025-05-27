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Reuters: глава МИД Турции отправится в Киев после переговоров в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 27.05.2025 (обновлено: 10:57 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/fidan-2019281381.html
Reuters: глава МИД Турции отправится в Киев после переговоров в Москве
Reuters: глава МИД Турции отправится в Киев после переговоров в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
Reuters: глава МИД Турции отправится в Киев после переговоров в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Киев в конце недели для обсуждения ситуации вокруг Украины после переговоров в Стамбуле 16 мая, сообщило агентство... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:56:00+03:00
2025-05-27T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Киев в конце недели для обсуждения ситуации вокруг Украины после переговоров в Стамбуле 16 мая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Фидан находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Главу турецкого внешнеполитического ведомства в понедельник вечером принял президент России Владимир Путин. Во вторник ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и совместная пресс-конференция по их итогам. "Ожидается, что в конце этой недели Фидан также отправится в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и проследить за ходом ситуации после переговоров в Стамбуле (16 мая)", - передало агентство. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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стамбул, украина, россия, хакан фидан, владимир путин, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, Россия, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Мединский, В мире
Reuters: глава МИД Турции отправится в Киев после переговоров в Москве

Reuters: глава МИД Турции Фидан отправится в Киев после переговоров в Москве

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Киев в конце недели для обсуждения ситуации вокруг Украины после переговоров в Стамбуле 16 мая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Фидан находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Главу турецкого внешнеполитического ведомства в понедельник вечером принял президент России Владимир Путин. Во вторник ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и совместная пресс-конференция по их итогам.
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"Ожидается, что в конце этой недели Фидан также отправится в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и проследить за ходом ситуации после переговоров в Стамбуле (16 мая)", - передало агентство.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулУкраинаРоссияХакан ФиданВладимир ПутинВладимир МединскийВ мире
 
 
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