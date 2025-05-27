Эксперт прокомментировал отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности
Перимони назвал отказ ЕС от участия в форуме по безопасности в Москве ошибкой
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности в Москве – историческая ошибка, заявил РИА Новости африканист, эксперт Института Шиллера Себастьян Перимони, прибывший в Москву для участия в форуме.
"Отказ от участия в этой конференции и дальнейшее стремление к войне является исторической ошибкой со стороны наших элит. Таким образом, у нас осталось только два варианта, чтобы избежать худшего: либо европейские правительства меняют свою политику, либо мы, народ, меняем наши правительства", - сказал Перимони.
"Очевидно, что Франция, которая после президентства (Николя) Саркози, (Франсуа) Олланда и (Эмманюэля) Макрона оказалась в состоянии, близком к банкротству, с долгом более 3 триллионов долларов, полностью деиндустриализированной страной, на горизонте которой видна только военная экономика, не может продолжать двигаться в выбранном направлении и должна присоединиться к этой новой динамике, идущей к нам с Востока и глобального Юга", - считает собеседник агентства.
По мнению Перимони, коллективный Запад находится в состоянии "смерти мозга".
"Он действует наперекор истории многополярного мира, который формируется в рамках динамики БРИКС, нового Шелкового пути, предлагаемого Китаем, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и других международных площадок, борющихся за создание новой архитектуры безопасности и взаимного развития", - считает эксперт.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.