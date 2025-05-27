https://ria.ru/20250527/ekspert-2019431563.html

Эксперт прокомментировал отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности

Эксперт прокомментировал отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности - РИА Новости, 27.05.2025

Эксперт прокомментировал отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности

Отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности в Москве – историческая ошибка, заявил РИА Новости африканист, эксперт Института Шиллера Себастьян Перимони,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:46:00+03:00

2025-05-27T19:46:00+03:00

2025-05-27T19:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Отказ стран ЕС от участия в форуме по безопасности в Москве – историческая ошибка, заявил РИА Новости африканист, эксперт Института Шиллера Себастьян Перимони, прибывший в Москву для участия в форуме. "Отказ от участия в этой конференции и дальнейшее стремление к войне является исторической ошибкой со стороны наших элит. Таким образом, у нас осталось только два варианта, чтобы избежать худшего: либо европейские правительства меняют свою политику, либо мы, народ, меняем наши правительства", - сказал Перимони. По его словам, Франция должна восстановить свой суверенитет и действовать сообща с Востоком и глобальным Югом, чтобы построить новую архитектуру безопасности. "Очевидно, что Франция, которая после президентства (Николя) Саркози, (Франсуа) Олланда и (Эмманюэля) Макрона оказалась в состоянии, близком к банкротству, с долгом более 3 триллионов долларов, полностью деиндустриализированной страной, на горизонте которой видна только военная экономика, не может продолжать двигаться в выбранном направлении и должна присоединиться к этой новой динамике, идущей к нам с Востока и глобального Юга", - считает собеседник агентства. По мнению Перимони, коллективный Запад находится в состоянии "смерти мозга". "Он действует наперекор истории многополярного мира, который формируется в рамках динамики БРИКС, нового Шелкового пути, предлагаемого Китаем, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и других международных площадок, борющихся за создание новой архитектуры безопасности и взаимного развития", - считает эксперт. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.

https://ria.ru/20250522/venediktov-2018457610.html

https://ria.ru/20250526/vstrecha-2019113932.html

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в мире, москва, франция, восток, сергей шойгу, евросоюз, брикс, евразийский экономический союз