https://ria.ru/20250527/efimov-2019310103.html

Ефимов: 54 здания построили предприниматели в Москве за пять лет

Ефимов: 54 здания построили предприниматели в Москве за пять лет - РИА Новости, 27.05.2025

Ефимов: 54 здания построили предприниматели в Москве за пять лет

Индивидуальные предприниматели за последние пять лет построили в Москве 54 зданий общей площадью более 105 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:12:00+03:00

2025-05-27T14:12:00+03:00

2025-05-27T14:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

троицк

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

тинао

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Индивидуальные предприниматели за последние пять лет построили в Москве 54 зданий общей площадью более 105 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За прошедшие пять лет индивидуальные предприниматели возвели в Москве 54 здания совокупной площадью более 105 тысяч квадратных метров. В их числе два лечебно-оздоровительных центра, три спортивных учреждения, шесть административно-деловых и 17 торгово-бытовых объектов. Больше всего недвижимости частные инвесторы возвели в ТиНАО – с 2020 года предприниматели построили здесь 36 зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, указывается в сообщении, в прошлом году столичные индивидуальные предприниматели построили 14 зданий, включая оздоровительный центр и магазин в Молжаниновском районе, а также медцентр в Хорошёво-Мнёвниках. Сейчас идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицке и крупного торгового центра в районе Митино.О том как столица помогает развиваться московскому бизнесу, ранее рассказал мэр города Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250527/efimov-2019231435.html

москва

троицк

тинао

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Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, троицк, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, тинао