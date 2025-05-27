Ефимов: 54 здания построили предприниматели в Москве за пять лет
Ефимов: 54 здания построили индивидуальные предприниматели в Москве за пять лет
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Индивидуальные предприниматели за последние пять лет построили в Москве 54 зданий общей площадью более 105 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За прошедшие пять лет индивидуальные предприниматели возвели в Москве 54 здания совокупной площадью более 105 тысяч квадратных метров. В их числе два лечебно-оздоровительных центра, три спортивных учреждения, шесть административно-деловых и 17 торгово-бытовых объектов. Больше всего недвижимости частные инвесторы возвели в ТиНАО – с 2020 года предприниматели построили здесь 36 зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, указывается в сообщении, в прошлом году столичные индивидуальные предприниматели построили 14 зданий, включая оздоровительный центр и магазин в Молжаниновском районе, а также медцентр в Хорошёво-Мнёвниках. Сейчас идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицке и крупного торгового центра в районе Митино.
О том как столица помогает развиваться московскому бизнесу, ранее рассказал мэр города Сергей Собянин.