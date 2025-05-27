https://ria.ru/20250527/efimov-2019231435.html

Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине

Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине - РИА Новости, 27.05.2025

Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине

Около 440 москвичей начали осмотр новых квартир в доме по реновации на Ташкентской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.05.2025

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2025-05-27T13:56:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Около 440 москвичей начали осмотр новых квартир в доме по реновации на Ташкентской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Новостройка, переданная под заселение в районе Выхино-Жулебино, расположена по адресу: улица Ташкентская, дом 15. В нее переселятся около 440 жителей корпусов 2 и 3 дома 20 на Самаркандском бульваре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Сам новый дом располагается рядом со станцией метро "Юго-Восточная".Заммэра отметил, что для более комфортного переезда для жителей открыт Центр информирования по переселению по адресу: Самаркандский бульвар, 15/1. Там граждане смогут использовать сервис “Переезд по программе реновации” и получить ответы на вопросы. Всего, по данным Ефимова, в Выхино-Жулебино будет расселено 60 старых домов, а новое жилье получат более 14 тысяч москвичей.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в новом доме предусмотрено 218 квартир общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, при этом четыре из них оборудованы для маломобильных горожан с инвалидностью.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.

https://ria.ru/20250526/renovatsiya-2018969701.html

https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы