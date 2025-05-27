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Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине - РИА Новости, 27.05.2025
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11:12 27.05.2025 (обновлено: 13:56 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/efimov-2019231435.html
Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине
Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине - РИА Новости, 27.05.2025
Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине
Около 440 москвичей начали осмотр новых квартир в доме по реновации на Ташкентской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.05.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Около 440 москвичей начали осмотр новых квартир в доме по реновации на Ташкентской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Новостройка, переданная под заселение в районе Выхино-Жулебино, расположена по адресу: улица Ташкентская, дом 15. В нее переселятся около 440 жителей корпусов 2 и 3 дома 20 на Самаркандском бульваре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Сам новый дом располагается рядом со станцией метро "Юго-Восточная".Заммэра отметил, что для более комфортного переезда для жителей открыт Центр информирования по переселению по адресу: Самаркандский бульвар, 15/1. Там граждане смогут использовать сервис “Переезд по программе реновации” и получить ответы на вопросы. Всего, по данным Ефимова, в Выхино-Жулебино будет расселено 60 старых домов, а новое жилье получат более 14 тысяч москвичей.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в новом доме предусмотрено 218 квартир общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, при этом четыре из них оборудованы для маломобильных горожан с инвалидностью.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.
https://ria.ru/20250526/renovatsiya-2018969701.html
https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: около 440 человек начали осмотр новых квартир в Выхине-Жулебине

Ефимов: около 440 человек начали осмотр нового жилья на юго-востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Около 440 москвичей начали осмотр новых квартир в доме по реновации на Ташкентской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройка, переданная под заселение в районе Выхино-Жулебино, расположена по адресу: улица Ташкентская, дом 15. В нее переселятся около 440 жителей корпусов 2 и 3 дома 20 на Самаркандском бульваре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Сам новый дом располагается рядом со станцией метро "Юго-Восточная".
Заммэра отметил, что для более комфортного переезда для жителей открыт Центр информирования по переселению по адресу: Самаркандский бульвар, 15/1. Там граждане смогут использовать сервис “Переезд по программе реновации” и получить ответы на вопросы.
Всего, по данным Ефимова, в Выхино-Жулебино будет расселено 60 старых домов, а новое жилье получат более 14 тысяч москвичей.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в новом доме предусмотрено 218 квартир общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, при этом четыре из них оборудованы для маломобильных горожан с инвалидностью.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для возведения домов.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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