https://ria.ru/20250527/efimov-2019175410.html

Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот"

Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 27.05.2025

Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот"

Современный общественно-деловой центр возведут на части бывшей промзоны "Серп и Молот", участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:12:00+03:00

2025-05-27T09:12:00+03:00

2025-05-27T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Современный общественно-деловой центр возведут на части бывшей промзоны "Серп и Молот", участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город утвердил проект планировки территории части одной из крупнейших бывших промзон столицы. На участке в Нижегородском районе возведут современный общественно-деловой центр с магазинами, кафе и гаражом общей площадью 61 тысяча квадратных метров. Новая инфраструктура будет востребована среди жителей прилегающих домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится более 1,4 тысячи рабочих мест.Сам участок находится недалеко от пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы, недалеко от Нижегородской транзитной эстакады Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов. Общественно-деловой комплекс построит девелопер Gloraх, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что также в рамках проекта КРТ возведут новые дороги, а прилегающую территорию интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда.

https://ria.ru/20250526/efimov-2018968785.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы