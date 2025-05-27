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Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот"
Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 27.05.2025
Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот"
Современный общественно-деловой центр возведут на части бывшей промзоны "Серп и Молот", участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:12:00+03:00
2025-05-27T09:12:00+03:00
2025-05-27T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Современный общественно-деловой центр возведут на части бывшей промзоны "Серп и Молот", участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город утвердил проект планировки территории части одной из крупнейших бывших промзон столицы. На участке в Нижегородском районе возведут современный общественно-деловой центр с магазинами, кафе и гаражом общей площадью 61 тысяча квадратных метров. Новая инфраструктура будет востребована среди жителей прилегающих домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится более 1,4 тысячи рабочих мест.Сам участок находится недалеко от пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы, недалеко от Нижегородской транзитной эстакады Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов. Общественно-деловой комплекс построит девелопер Gloraх, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что также в рамках проекта КРТ возведут новые дороги, а прилегающую территорию интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда.
https://ria.ru/20250526/efimov-2018968785.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: общественный центр построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот"
Ефимов: общественный центр появится на части бывшей промзоны "Серп и Молот"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Современный общественно-деловой центр возведут на части бывшей промзоны "Серп и Молот", участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город утвердил проект планировки территории части одной из крупнейших бывших промзон столицы. На участке в Нижегородском районе возведут современный общественно-деловой центр с магазинами, кафе и гаражом общей площадью 61 тысяча квадратных метров. Новая инфраструктура будет востребована среди жителей прилегающих домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в городе появится более 1,4 тысячи рабочих мест.
Сам участок находится недалеко от пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы, недалеко от Нижегородской транзитной эстакады Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов. Общественно-деловой комплекс построит девелопер Gloraх, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что также в рамках проекта КРТ возведут новые дороги, а прилегающую территорию интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда.