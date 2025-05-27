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В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе - РИА Новости, 27.05.2025
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09:21 27.05.2025 (обновлено: 10:18 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/draka-2019262099.html
В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе
В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе - РИА Новости, 27.05.2025
В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе
Свободненский городской суд арестовал 11 граждан Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:21:00+03:00
2025-05-27T10:18:00+03:00
амурская область
россия
узбекистан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Свободненский городской суд арестовал 11 граждан Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. По данным УМВД Приамурья, конфликт произошёл в воскресенье между представителями разных команд. 27-летний мужчина в результате массовой драки получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью гражданину одной из республик Средней Азии. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Помимо этого, участников инцидента привлекут к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". "Свободненский городской суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении 11 граждан Узбекистана, совершивших мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал всех виновными в совершении правонарушения и назначил наказание — административный арест: двоим — 12 суток, девятерым — 14 суток", - говорится в сообщении суда. Часть правонарушителей вину признали и раскаялись, что смягчило им наказание. Однако отягчающим наказание обстоятельством стало совершение правонарушения группой лиц. Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки с участием мигрантов в Амурской области и представить ему доклад.
https://ria.ru/20250525/kazan-2018978595.html
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амурская область, россия, узбекистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Амурская область, Россия, Узбекистан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе

Суд арестовал 11 мигрантов после массовой драки на стадионе в Амурской области

© Пресс-служба судов Амурской области/TelegramГраждане Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской области
Граждане Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Пресс-служба судов Амурской области/Telegram
Граждане Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Свободненский городской суд арестовал 11 граждан Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
По данным УМВД Приамурья, конфликт произошёл в воскресенье между представителями разных команд. 27-летний мужчина в результате массовой драки получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью гражданину одной из республик Средней Азии. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Помимо этого, участников инцидента привлекут к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
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"Свободненский городской суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении 11 граждан Узбекистана, совершивших мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал всех виновными в совершении правонарушения и назначил наказание — административный арест: двоим — 12 суток, девятерым — 14 суток", - говорится в сообщении суда.
Часть правонарушителей вину признали и раскаялись, что смягчило им наказание. Однако отягчающим наказание обстоятельством стало совершение правонарушения группой лиц.
Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки с участием мигрантов в Амурской области и представить ему доклад.
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