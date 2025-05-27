https://ria.ru/20250527/draka-2019262099.html

В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе

В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе - РИА Новости, 27.05.2025

В Амурской области арестовали 11 мигрантов после массовой драки на стадионе

Свободненский городской суд арестовал 11 граждан Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:21:00+03:00

2025-05-27T09:21:00+03:00

2025-05-27T10:18:00+03:00

амурская область

россия

узбекистан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019273320_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_891fdd5bf0b94f289ec2739b994fdae5.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Свободненский городской суд арестовал 11 граждан Узбекистана, которые участвовали в массовой драке во время футбольного матча на школьном стадионе в Амурской области, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. По данным УМВД Приамурья, конфликт произошёл в воскресенье между представителями разных команд. 27-летний мужчина в результате массовой драки получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью гражданину одной из республик Средней Азии. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Помимо этого, участников инцидента привлекут к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". "Свободненский городской суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении 11 граждан Узбекистана, совершивших мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал всех виновными в совершении правонарушения и назначил наказание — административный арест: двоим — 12 суток, девятерым — 14 суток", - говорится в сообщении суда. Часть правонарушителей вину признали и раскаялись, что смягчило им наказание. Однако отягчающим наказание обстоятельством стало совершение правонарушения группой лиц. Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки с участием мигрантов в Амурской области и представить ему доклад.

https://ria.ru/20250525/kazan-2018978595.html

https://ria.ru/20250522/krasnojarsk-2018403630.html

амурская область

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, россия, узбекистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия