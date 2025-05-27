https://ria.ru/20250527/dizayn-2019438300.html

Более 84 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Более 84 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна - РИА Новости, 27.05.2025

Более 84 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

VI Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 84 тысяч человек, экспозиция, посвященная осмыслению темы природы в дизайне, проходила с 22 по 25 мая в... РИА Новости, 27.05.2025

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культура

москва

манеж

интерьер

дизайн

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. VI Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 84 тысяч человек, экспозиция, посвященная осмыслению темы природы в дизайне, проходила с 22 по 25 мая в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба организаторов. В шестом сезоне приняли участие 636 столичных предпринимателей – почти половина от общего числа экспонентов. Всего майская выставка собрала свыше 1,2 тысячи российских и зарубежных компаний. Лучшие работы участников выставки вновь станут частью обновленной экспозиции выставки Московского музея дизайна "110. Российский дизайн 1915-2025" в Новой Третьяковке, которая откроется в июне. Работы будут отобраны для раздела "Современность". Сейчас Московская неделя интерьера и дизайна выступает одним из драйверов развития столичного рынка дизайна. Так, за период с 2021 по май 2025 года количество компаний, работающих в индустрии, выросло на 18,5% — до 21,5 тысячи организаций. Общая выручка компаний-экспонентов из Москвы с 2021 по 2024 год увеличилась на 20% в год, в то время как столичный рынок интерьера и дизайна вырос на 13% в год. Численность сотрудников компаний-экспонентов из Москвы с 2021 по 2024 год увеличилась на 6,3% в год, в то время как численность сотрудников на всех московских организациях на рынке интерьера и дизайна выросла на 2,9% в год. Помимо выставок город предлагает широкий пул различных мер поддержки столичных предпринимателей. Например, в столице запущен и работает проект "Сделано в Москве", стенд которого занял центральное место на Московской неделе интерьера и дизайна. На нем было представлено более 50 столичных компаний. Гости могли познакомиться с мебелью, текстильными изделиями, необычной керамикой и другими предметами интерьера. Всего на выставке было представлено 312 столичных брендов-участников проекта "Сделано в Москве". Компания Burg Glass, столичный производитель зеркальных и водонепроницаемых телевизоров, встраиваемых в стекло или зеркало, в третий раз представляли свою продукцию на выставке. По словам представителей бренда, количество заказов после участия в выставке растет. Компания Ivasa, занимающаяся разработкой и производством современной мебели и аксессуаров для дома и офиса, впервые приняла участие в выставке в прошлом году. За это время выручка компании выросла в 20 раз. Другой производитель мягкой мебели Como Casa впервые принял участие в выставке и уже отмечает положительные результаты. В частности, бренд получил запросы на сотрудничество от дизайнеров в течение работы экспозиции. Помимо отечественных брендов посетители могли познакомиться с продукцией и решениями 46 зарубежных компаний и дизайнеров из 15 стран мира. Традиционно для гостей и участников выставки была подготовлена насыщенная деловая и развлекательная программы. На площадке выступили предприниматели, дизайнеры и архитекторы – более 180 экспертов, развивающих отрасль. Хедлайнерами стали: архитектор Хуссам Шакуф, а также один из ведущих мировых экспертов в области культурного предпринимательства и женского лидерства ее превосходительство Рим бин Карам. Гости принимали участие в различных мастер-классах, могли послушать лекции от российских и мировых дизайнеров, записаться на экскурсию по выставке от Московского музея дизайна или на реальное производство при поддержке проекта "День без турникетов".

https://ria.ru/20250527/kitay-2019421201.html

https://ria.ru/20250525/dizayn-2019002196.html

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москва, манеж, интерьер, дизайн