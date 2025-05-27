https://ria.ru/20250527/derevo-2019354658.html
В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома
В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома - РИА Новости, 27.05.2025
В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома
Шквальный ветер, который не стихает в Ростове-на-Дону второй день, привел к падению дерева на крышу частного жилого дома, сообщили очевидцы. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:26:00+03:00
2025-05-27T15:26:00+03:00
2025-05-27T15:26:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Шквальный ветер, который не стихает в Ростове-на-Дону второй день, привел к падению дерева на крышу частного жилого дома, сообщили очевидцы. Во вторник днем в ростовских соцсетях появились фото и видео, на которых упавшее большое дерево перекрыло проезжую часть и зацепило своей верхушкой крышу частного жилого дома. Очевидцы в комментариях утверждают, что дерево повалил шквальный ветер, который бушует в Ростове уже второй день. Также сообщается, что инцидент случился на Горсоветской улице, никто не пострадал. Комментарии власти пока не дали. В понедельник сильный ветер стал причиной падения деревьев в Ростове-на-Дону на территории Первомайского и Октябрьского районов, были травмированы две женщины, их госпитализировали, сообщал глава города Александр Скрябин. По данным синоптиков, в Ростове-на-Дону продолжится усиление ветра, порывы будут достигать 21 метра в секунду.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ростов-на-дону, ростов, октябрьский район, александр скрябин
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростов, Октябрьский район, Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома
Шквальный ветер в Ростове-на-Дону повалил дерево на крышу частного жилого дома
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Шквальный ветер, который не стихает в Ростове-на-Дону второй день, привел к падению дерева на крышу частного жилого дома, сообщили очевидцы.
Во вторник днем в ростовских соцсетях появились фото и видео, на которых упавшее большое дерево перекрыло проезжую часть и зацепило своей верхушкой крышу частного жилого дома. Очевидцы в комментариях утверждают, что дерево повалил шквальный ветер, который бушует в Ростове уже второй день. Также сообщается, что инцидент случился на Горсоветской улице, никто не пострадал. Комментарии власти пока не дали.
В понедельник сильный ветер стал причиной падения деревьев в Ростове-на-Дону
на территории Первомайского и Октябрьского районов, были травмированы две женщины, их госпитализировали, сообщал глава города Александр Скрябин
.
По данным синоптиков, в Ростове-на-Дону продолжится усиление ветра, порывы будут достигать 21 метра в секунду.