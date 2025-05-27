https://ria.ru/20250527/derevo-2019354658.html

В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома

В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома - РИА Новости, 27.05.2025

В Ростове-на-Дону дерево упало на крышу дома

Шквальный ветер, который не стихает в Ростове-на-Дону второй день, привел к падению дерева на крышу частного жилого дома, сообщили очевидцы. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:26:00+03:00

2025-05-27T15:26:00+03:00

2025-05-27T15:26:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростов

октябрьский район

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Шквальный ветер, который не стихает в Ростове-на-Дону второй день, привел к падению дерева на крышу частного жилого дома, сообщили очевидцы. Во вторник днем в ростовских соцсетях появились фото и видео, на которых упавшее большое дерево перекрыло проезжую часть и зацепило своей верхушкой крышу частного жилого дома. Очевидцы в комментариях утверждают, что дерево повалил шквальный ветер, который бушует в Ростове уже второй день. Также сообщается, что инцидент случился на Горсоветской улице, никто не пострадал. Комментарии власти пока не дали. В понедельник сильный ветер стал причиной падения деревьев в Ростове-на-Дону на территории Первомайского и Октябрьского районов, были травмированы две женщины, их госпитализировали, сообщал глава города Александр Скрябин. По данным синоптиков, в Ростове-на-Дону продолжится усиление ветра, порывы будут достигать 21 метра в секунду.

https://ria.ru/20250429/omsk-2014095465.html

ростов-на-дону

ростов

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, ростов, октябрьский район, александр скрябин