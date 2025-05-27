https://ria.ru/20250527/chukotka-2019252900.html
На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки
На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки - РИА Новости, 27.05.2025
На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки
Прокуратура и следователи СУСК РФ по Чукотскому автономному округу проводят проверки по факту обнаружения на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:57:00+03:00
2025-05-27T07:57:00+03:00
2025-05-27T07:57:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура и следователи СУСК РФ по Чукотскому автономному округу проводят проверки по факту обнаружения на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в поселке Эгвекинот тела новорожденной девочки, сообщают ведомства. "Иультинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела младенца на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в поселке Эгвекинот Иультинского района", - сообщает региональное СУСК РФ. Следователи опросили работников компании, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура региона отмечает, что проводит проверку в связи с тем, что утром 27 мая на производственной территории компании обнаружено тело новорожденной девочки. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что ребенка нашли на обочине внутренней дороги на территории компании, в 50 метрах от производственных объектов. "Территория предприятия огорожена. Тело ребенка обнаружила работник предприятия, когда шла на работу", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250517/sk-2017580745.html
https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, эгвекинот, следственный комитет россии (ск рф), чукотка
Происшествия, Россия, Эгвекинот, Следственный комитет России (СК РФ), Чукотка
На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки
На Чукотке в поселке Эгвекинот нашли тело новорожденной девочки