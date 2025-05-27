https://ria.ru/20250527/chukotka-2019252900.html

На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки

На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки - РИА Новости, 27.05.2025

На базе на Чукотке нашли тело новорожденной девочки

Прокуратура и следователи СУСК РФ по Чукотскому автономному округу проводят проверки по факту обнаружения на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:57:00+03:00

2025-05-27T07:57:00+03:00

2025-05-27T07:57:00+03:00

происшествия

россия

эгвекинот

следственный комитет россии (ск рф)

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921644922_0:182:3185:1974_1920x0_80_0_0_e07aa27318442742a65166ec794518fe.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура и следователи СУСК РФ по Чукотскому автономному округу проводят проверки по факту обнаружения на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в поселке Эгвекинот тела новорожденной девочки, сообщают ведомства. "Иультинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела младенца на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в поселке Эгвекинот Иультинского района", - сообщает региональное СУСК РФ. Следователи опросили работников компании, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура региона отмечает, что проводит проверку в связи с тем, что утром 27 мая на производственной территории компании обнаружено тело новорожденной девочки. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что ребенка нашли на обочине внутренней дороги на территории компании, в 50 метрах от производственных объектов. "Территория предприятия огорожена. Тело ребенка обнаружила работник предприятия, когда шла на работу", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250517/sk-2017580745.html

https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html

россия

эгвекинот

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, эгвекинот, следственный комитет россии (ск рф), чукотка