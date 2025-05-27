https://ria.ru/20250527/braziliya-2019237298.html
Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу
Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу - РИА Новости, 27.05.2025
Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва почувствовал недомогание и отправился в больницу, там ему поставили диагноз воспаления внутреннего уха, сейчас... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T02:08:00+03:00
2025-05-27T02:08:00+03:00
2025-05-27T02:08:00+03:00
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва почувствовал недомогание и отправился в больницу, там ему поставили диагноз воспаления внутреннего уха, сейчас бразильский лидер отдыхает в резиденции, сообщает портал G1. "Президент Лула почувствовал недомогание во второй половине дня в понедельник и отправился в Сирийско-ливанскую больницу. После осмотра его отпустили, и он отдыхает во дворце Алворада", - говорится в публикации. Как отмечает портал со ссылкой на бюллетень больницы, президенту Бразилии поставили диагноз лабиринтит.
https://ria.ru/20241210/operatsiya-1988342326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу
Президент Бразилии Лула да Силва заболел воспалением внутреннего уха