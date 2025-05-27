https://ria.ru/20250527/braziliya-2019237298.html

Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу

Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу - РИА Новости, 27.05.2025

Президент Бразилии почувствовал недомогание и отправился в больницу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва почувствовал недомогание и отправился в больницу, там ему поставили диагноз воспаления внутреннего уха, сейчас... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T02:08:00+03:00

2025-05-27T02:08:00+03:00

2025-05-27T02:08:00+03:00

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва почувствовал недомогание и отправился в больницу, там ему поставили диагноз воспаления внутреннего уха, сейчас бразильский лидер отдыхает в резиденции, сообщает портал G1. "Президент Лула почувствовал недомогание во второй половине дня в понедельник и отправился в Сирийско-ливанскую больницу. После осмотра его отпустили, и он отдыхает во дворце Алворада", - говорится в публикации. Как отмечает портал со ссылкой на бюллетень больницы, президенту Бразилии поставили диагноз лабиринтит.

https://ria.ru/20241210/operatsiya-1988342326.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва