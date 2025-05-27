Белоруссия сняла запрет на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля, лука, капусты и яблок из стран ЕС
© Фото : СФУКартофель
© Фото : СФУ
Картофель. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белоруссия отменила запрет на ввоз овощей и фруктов из недружественных стран, включая членов Евросоюза в ответ на новые ограничительные меры ЕС, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.
В прошлый четверг ЕП утвердил заградительные пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на необходимые для них товары.
"В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства-члены ЕС", — говорится в публикации.
Постановление "Об изменении постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700" подписал глава правительства республики Александр Турчин.
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"Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", — отмечается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков сообщил РИА Новости, что новые заградительные пошлины ЕС на белорусские сельхозпродукцию и удобрения приведут к негативным последствиям для производителей и потребителей в самих странах этого объединения. По мнению чиновник, простые граждане этих государств потеряют доступ к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения. Кроме того, европейские рестрикции могут привести лишь к новому подорожанию продуктов питания в ЕС, уничтожению рабочих мест в аграрной отрасли, а также дальнейшему снижению уровня жизни, заключил Варанков.