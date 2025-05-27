https://ria.ru/20250527/belorussija-2019429259.html

Белоруссия сняла запрет на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия сняла запрет на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 28.05.2025

Белоруссия сняла запрет на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия отменила запрет на ввоз овощей и фруктов из недружественных стран, включая членов Евросоюза в ответ на новые ограничительные меры ЕС, сообщила... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-27T19:19:00+03:00

2025-05-27T19:19:00+03:00

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МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белоруссия отменила запрет на ввоз овощей и фруктов из недружественных стран, включая членов Евросоюза в ответ на новые ограничительные меры ЕС, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.В прошлый четверг ЕП утвердил заградительные пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на необходимые для них товары."В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства-члены ЕС", — говорится в публикации. Постановление "Об изменении постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700" подписал глава правительства республики Александр Турчин. "Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", — отмечается в заявлении.Ранее пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков сообщил РИА Новости, что новые заградительные пошлины ЕС на белорусские сельхозпродукцию и удобрения приведут к негативным последствиям для производителей и потребителей в самих странах этого объединения. По мнению чиновник, простые граждане этих государств потеряют доступ к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения. Кроме того, европейские рестрикции могут привести лишь к новому подорожанию продуктов питания в ЕС, уничтожению рабочих мест в аграрной отрасли, а также дальнейшему снижению уровня жизни, заключил Варанков.

https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html

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белоруссия, александр турчинов, евросоюз, россия, в мире