https://ria.ru/20250527/basseyn-2019378232.html

Воробьев проверил работу бассейна для участников СВО в центре "Ясенки"

Воробьев проверил работу бассейна для участников СВО в центре "Ясенки" - РИА Новости, 27.05.2025

Воробьев проверил работу бассейна для участников СВО в центре "Ясенки"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу открывшегося бассейна в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:45:00+03:00

2025-05-27T16:45:00+03:00

2025-05-27T16:45:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу открывшегося бассейна в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" и навестил бойцов СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" расположен рядом с Подольском. Бойцы здесь не только проходят восстановление (программа длится 21 день), но также получают помощь с оформлением мер соцподдержки, трудоустройством. В начале мая в центре открыли бассейн, о чем участники СВО просили губернатора – занятия в воде помогают быстрее восстановиться, лучше подготовиться к протезированию. "Наша задача – укомплектовать центр всем необходимым для того, чтобы ребятам оказывали самую профессиональную помощь, чтобы всегда можно было получить консультацию. Я хотел бы отдельное спасибо сказать врачам, директору центра Михаилу Александровичу Маслову. Очень важно было подобрать сильную команду специалистов, которая давала бы результат. По поручению президента я часто встречаюсь с бойцами, их семьями, вручаю награды, и за последнее время у меня не было ни одной встречи, на которой бы люди не говорили добрые слова про "Ясенки". Знаю, что сюда многие приезжают и второй, и третий раз, потому что есть динамика в реабилитации. Бойцы, находящиеся здесь, своим примером показывают друг другу, как можно преодолеть все трудности", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Бассейн имеет три дорожки длинной по 25 метров и оснащен специальными подъемниками. За счет области закуплены вело- и акватренажеры, шагательный акватренажер, электронная водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Ежедневно здесь могут заниматься порядка 100 человек – лечебным плаванием и гидрореабилитацией. "Бассейн получился отличный, его площадь – более одной тысячи метров в квадрате. У нас здесь еще есть отдельная чаша – там и гидромассаж, и специалист ЛФК может заниматься с ребятами, которые передвигаются на колясках. Бассейном могут пользоваться не только бойцы, но и получатели социальных услуг", - рассказал директор центра Михаил Маслов. Московская область оказывает учреждению помощь с приобретением самого современного реабилитационного оборудования. Так, здесь появилась система для декомпрессии позвоночника, беговые дорожки с подвесом, барокамера, кинезиотерапевтическая установка "Экзарта", мультимедийный комплекс "Девирта" с технологиями виртуальной реальности и многое другое. В "Ясенках" работают 77 специалистов – врачи по реабилитации, невролог, травматолог, психотерапевт, физиотерапевты, психологи, инструкторы по лечебной и адаптивной физкультуре, соцработники. Коллективу центра объявили благодарность губернатора, а инструктору-методисту по ЛФК Павлу Клемяшову Воробьев вручил почетную грамоту. Он поставил на ноги многих бойцов – они лично просили губернатора отметить специалиста наградой. В центре действуют 10 программ для восстановления физической активности: опорно-двигательный аппарат, психологическая помощь и коррекция, сердечно-сосудистая, нервная, бронхо-легочная, пищеварительная, эндокринная системы, "Школа ходьбы" (восстановление до и после протезирования), "Новый шаг" (профилактика посттравматических расстройств), "Активная коляска" (обучение навыкам пользования кресло-коляской). Бойцы имеют возможность находиться рядом с близкими, которые могут их сопровождать в течение всего периода лечения. Также здесь открыт бесплатный пункт проката средств реабилитации для участников СВО – электрические кресла-коляски, костыли, тренажеры и другое. С сентября прошлого года на базе центра проводится работа по психотерапии участников СВО под руководством профессора, главного внештатного врача-психиатра министерства здравоохранения РФ Зураба Кекелидзе. В "Ясенках" также работает отделение ДОСААФ, где учат вождению на автомобилях с ручным управлением. Программа включает в себя 188 часов теории и 16 часов практики.

https://realty.ria.ru/20250527/chehov-tsentr-2019277273.html

https://ria.ru/20250526/sertifikat-2019092121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев