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Москва представила отчет об устойчивом развитии за 2024 год - РИА Новости, 27.05.2025
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09:15 27.05.2025 (обновлено: 13:47 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/bagreeva-2019189787.html
Москва представила отчет об устойчивом развитии за 2024 год
Москва представила отчет об устойчивом развитии за 2024 год - РИА Новости, 27.05.2025
Москва представила отчет об устойчивом развитии за 2024 год
Столица направляет 96% программных бюджетных расходов на достижение целей устойчивого развития, которые связаны с экономическим ростом, а также повышением... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:15:00+03:00
2025-05-27T13:47:00+03:00
мария багреева
москва
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Столица направляет 96% программных бюджетных расходов на достижение целей устойчивого развития, которые связаны с экономическим ростом, а также повышением качества жизни горожан, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Столичное правительство представило отчет об устойчивом развитии мегаполиса по итогам прошлого года. В документе показаны главные результаты и достижения в сфере устойчивого развития Москвы, положение города в отечественных и международных рейтингах устойчивости, главные приоритеты госпрограмм, а также принципы, которые лежат в основе развития столицы как устойчивого мегаполиса, подчеркнула Багреева. Заммэра добавила, что у столицы высокая доля программных расходов бюджета."В 2024 году она составляла 96%. Столь высокий показатель "устойчивых" расходов иллюстрирует сложившуюся в столице модель развития города – с опорой на сильную экономику и повышение качества жизни москвичей при сохранении окружающей среды и ресурсов. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются в рамках каждой из 13 государственных программ правительства Москвы", – отметила глава ДЭПР, ее слова привели в пресс-службе.Достижения столицы в сфере устойчивого развития отмечены отечественными и международными рейтингами и наградами. В пресс-службе отметили, что Москва находится в лидерах в 21 российском рейтинге устойчивого развития. Речь идет о следующих исследованиях: Рейтинг качества жизни АСИ и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ АСИ, Индекс качества городской среды Минстроя России и других.Кроме того, российская столица находится в лидирующих позициях и в международных рейтингах устойчивого развития. Например, Москва занимает первое место в Рейтинге человеческого потенциала городов, который был составлен рабочей группой из семи университетов мира (Мексика, Индия, Аргентина, Индонезия, Малайзия, Россия, Филиппины). А еще российская столица находится на четвертом месте в Индексе технологического и пространственного развития городов от консорциума исследовательских институтов стран БРИКС.На протяжении двух лет столичные проекты становятся победителями в Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия", который организовали Агентство стратегических инициатив и Евразийская экономическая комиссия. В прошлом году победу в конкурсе принесли План адаптации Москвы к климатическим изменениям, круглогодичный речной электротранспорт столицы, а еще проект по переключению тепловых нагрузок как основа энергоэффективности Москвы. Последний проект был разработан совместно столичным правительством и публичным акционерным обществом "Мосэнерго".В пресс-релизе уточняется, что зеленые облигации столицы включены в число 25 лучших мировых практик доклада ООН-Хабитат World Cities Report 2024.В настоящий момент столица продвигает международную дискуссию по городской устойчивой повестке. В прошлом году столичное правительство продемонстрировало аналитические исследования по устойчивому городскому развитию крупных городов России и БРИКС. Кроме того, была продолжена серия аналитических докладов "Климатическая повестка городов". Это обеспечило позиционирование мегаполиса как одного из мировых лидеров глобальной климатической повестки.Ранее Багреева рассказывала, что в Москве сформировали новый механизм оценивания результативности нормативных актов. Он поможет обнаружить избыточные требования в официальных документах и поможет подготовить рекомендации по их устранению.
https://ria.ru/20250523/bagreeva-2018515171.html
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва
Москва представила отчет об устойчивом развитии за 2024 год

Багреева: целям устойчивого развития соответствует 96% расходов бюджета Москвы

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаГлава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева
Глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Столица направляет 96% программных бюджетных расходов на достижение целей устойчивого развития, которые связаны с экономическим ростом, а также повышением качества жизни горожан, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Столичное правительство представило отчет об устойчивом развитии мегаполиса по итогам прошлого года. В документе показаны главные результаты и достижения в сфере устойчивого развития Москвы, положение города в отечественных и международных рейтингах устойчивости, главные приоритеты госпрограмм, а также принципы, которые лежат в основе развития столицы как устойчивого мегаполиса, подчеркнула Багреева.
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Заммэра добавила, что у столицы высокая доля программных расходов бюджета.
"В 2024 году она составляла 96%. Столь высокий показатель "устойчивых" расходов иллюстрирует сложившуюся в столице модель развития города – с опорой на сильную экономику и повышение качества жизни москвичей при сохранении окружающей среды и ресурсов. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются в рамках каждой из 13 государственных программ правительства Москвы", – отметила глава ДЭПР, ее слова привели в пресс-службе.
Достижения столицы в сфере устойчивого развития отмечены отечественными и международными рейтингами и наградами. В пресс-службе отметили, что Москва находится в лидерах в 21 российском рейтинге устойчивого развития. Речь идет о следующих исследованиях: Рейтинг качества жизни АСИ и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ АСИ, Индекс качества городской среды Минстроя России и других.
Кроме того, российская столица находится в лидирующих позициях и в международных рейтингах устойчивого развития. Например, Москва занимает первое место в Рейтинге человеческого потенциала городов, который был составлен рабочей группой из семи университетов мира (Мексика, Индия, Аргентина, Индонезия, Малайзия, Россия, Филиппины). А еще российская столица находится на четвертом месте в Индексе технологического и пространственного развития городов от консорциума исследовательских институтов стран БРИКС.
На протяжении двух лет столичные проекты становятся победителями в Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия", который организовали Агентство стратегических инициатив и Евразийская экономическая комиссия. В прошлом году победу в конкурсе принесли План адаптации Москвы к климатическим изменениям, круглогодичный речной электротранспорт столицы, а еще проект по переключению тепловых нагрузок как основа энергоэффективности Москвы. Последний проект был разработан совместно столичным правительством и публичным акционерным обществом "Мосэнерго".
В пресс-релизе уточняется, что зеленые облигации столицы включены в число 25 лучших мировых практик доклада ООН-Хабитат World Cities Report 2024.
В настоящий момент столица продвигает международную дискуссию по городской устойчивой повестке. В прошлом году столичное правительство продемонстрировало аналитические исследования по устойчивому городскому развитию крупных городов России и БРИКС. Кроме того, была продолжена серия аналитических докладов "Климатическая повестка городов". Это обеспечило позиционирование мегаполиса как одного из мировых лидеров глобальной климатической повестки.
Ранее Багреева рассказывала, что в Москве сформировали новый механизм оценивания результативности нормативных актов. Он поможет обнаружить избыточные требования в официальных документах и поможет подготовить рекомендации по их устранению.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 09:15
 
Мария БагрееваМосква
 
 
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