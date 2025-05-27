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Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области - РИА Новости, 27.05.2025
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Липецкая область
 
12:02 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/artamonov-2019298576.html
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области - РИА Новости, 27.05.2025
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области
Более 50 мер поддержки для бойцов СВО и их родных действует на данный момент в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на заседании совета... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:02:00+03:00
2025-05-27T12:02:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Более 50 мер поддержки для бойцов СВО и их родных действует на данный момент в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве. По словам главы региона, меры поддержки разные – от единовременной выплаты военнослужащему, который ушел "за ленточку", до льготного питания в школах и путевок в лагерь для детей. Одна из последних – льготная газификация жилья для бойцов, которые служат не только в зоне СВО, но и на приграничных территориях. Артамонов отметил, что, когда боец возвращается, с ним начинает работать социальный координатор липецкого филиала фонда "Защитники Отечества". Они проводят анкетирование, фиксируют состояние здоровья, навыки, опыт. Затем подключают службу занятости — ее специалисты консультируют прямо в фонде. В настоящее время трудоустроено 584 человека. Для каждого ветерана строится индивидуальная модель карьерной траектории. "Гордимся ребятами, которые теперь помогают другим. Например, Алексей Попадьин, несмотря на ранение, трудится в нашем фонде — помогает ребятам как раз с трудоустройством. А Роман Балашов, ветеран СВО, после программы “Время героев” стал нашим вице-губернатором: курирует вопросы спорта, молодежной политики и мобилизационной подготовки", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019194752.html
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игорь артамонов, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области

Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов и их родных работает в Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиАртамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Более 50 мер поддержки для бойцов СВО и их родных действует на данный момент в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве.
По словам главы региона, меры поддержки разные – от единовременной выплаты военнослужащему, который ушел "за ленточку", до льготного питания в школах и путевок в лагерь для детей. Одна из последних – льготная газификация жилья для бойцов, которые служат не только в зоне СВО, но и на приграничных территориях.
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Артамонов отметил, что, когда боец возвращается, с ним начинает работать социальный координатор липецкого филиала фонда "Защитники Отечества". Они проводят анкетирование, фиксируют состояние здоровья, навыки, опыт. Затем подключают службу занятости — ее специалисты консультируют прямо в фонде. В настоящее время трудоустроено 584 человека. Для каждого ветерана строится индивидуальная модель карьерной траектории.
"Гордимся ребятами, которые теперь помогают другим. Например, Алексей Попадьин, несмотря на ранение, трудится в нашем фонде — помогает ребятам как раз с трудоустройством. А Роман Балашов, ветеран СВО, после программы “Время героев” стал нашим вице-губернатором: курирует вопросы спорта, молодежной политики и мобилизационной подготовки", – сказал Артамонов.
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