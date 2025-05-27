https://ria.ru/20250527/artamonov-2019298576.html

Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области

Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области - РИА Новости, 27.05.2025

Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области

Более 50 мер поддержки для бойцов СВО и их родных действует на данный момент в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на заседании совета... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:02:00+03:00

2025-05-27T12:02:00+03:00

2025-05-27T12:02:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019294654_299:657:2772:2048_1920x0_80_0_0_522051b284018b06be470a46839e5202.jpg

ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Более 50 мер поддержки для бойцов СВО и их родных действует на данный момент в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве. По словам главы региона, меры поддержки разные – от единовременной выплаты военнослужащему, который ушел "за ленточку", до льготного питания в школах и путевок в лагерь для детей. Одна из последних – льготная газификация жилья для бойцов, которые служат не только в зоне СВО, но и на приграничных территориях. Артамонов отметил, что, когда боец возвращается, с ним начинает работать социальный координатор липецкого филиала фонда "Защитники Отечества". Они проводят анкетирование, фиксируют состояние здоровья, навыки, опыт. Затем подключают службу занятости — ее специалисты консультируют прямо в фонде. В настоящее время трудоустроено 584 человека. Для каждого ветерана строится индивидуальная модель карьерной траектории. "Гордимся ребятами, которые теперь помогают другим. Например, Алексей Попадьин, несмотря на ранение, трудится в нашем фонде — помогает ребятам как раз с трудоустройством. А Роман Балашов, ветеран СВО, после программы “Время героев” стал нашим вице-губернатором: курирует вопросы спорта, молодежной политики и мобилизационной подготовки", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250526/gosduma-2019194752.html

https://ria.ru/20250526/arena-2019055776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, россия