https://ria.ru/20250527/anokhin-2019300655.html

Анохин: более 45 мер поддержки бойцов СВО и их родных введены на Смоленщине

Анохин: более 45 мер поддержки бойцов СВО и их родных введены на Смоленщине - РИА Новости, 27.05.2025

Анохин: более 45 мер поддержки бойцов СВО и их родных введены на Смоленщине

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о 49 мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:13:00+03:00

2025-05-27T12:13:00+03:00

2025-05-27T12:13:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о 49 мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Этой теме было посвящено заседание совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе Игоре Щеголеве. Анохин отметил, что наиболее востребованные меры поддержки участников СВО и их семей – выплаты на догазификацию, предоставление земельных участков или единовременной денежной компенсации взамен него, государственная стипендия для детей-студентов, горячее питание для школьников 5-11 классов и другие. "Недавно ввели новые, в их числе скидки от 4 до 10% на приобретение квартир в домах от застройщиков из ассоциации "Объединение Смоленских строителей". Также начали предоставлять бесплатные стоматологические услуги по протезированию зубов", написал Анохин в своем телеграм-канале. В основе системы поддержки – обратная связь от самих защитников Отечества и их семей, отметил глава региона. "Постоянно встречаюсь с ними в муниципалитетах. Большинство мер сделали бессрочными, а также распространили их действие и на семьи сотрудников федеральных структур – Следственного комитета, Военной прокуратуры, ФСО, ФСБ, МВД, Военного следственного отдела СК, Военной комендатуры – бойцов частных военных компаний, получивших статус ветеранов боевых действий", – подчеркнул Анохин. При координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Смоленской области персонально сопровождают каждого участника СВО и семьи (в том числе и погибших воинов). В работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство, органы региональной и муниципальной власти. Также в регионе по поручению президента Владимира Путина реализуют образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск", подчеркнул глава Смоленской области. Она действует для подготовки управленцев из числа бойцов и ветеранов специальной военной операции. Недавно в проекте запустили новый трек. "Поддержка участников СВО и их семей – это безусловный приоритет. Наша команда делает все, чтобы оказывать им всестороннее содействие, окружить заботой и вниманием их близких, укреплять высокий статус защитника Отечества в обществе", – заявил Анохин.

https://ria.ru/20250527/proekt-2019261292.html

https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин