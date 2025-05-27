https://ria.ru/20250527/alzhir-2019233582.html
Эксперт прокомментировал присоединение Алжира к Новому банку развития БРИКС
Эксперт прокомментировал присоединение Алжира к Новому банку развития БРИКС - РИА Новости, 27.05.2025
Эксперт прокомментировал присоединение Алжира к Новому банку развития БРИКС
Присоединение Алжира к Новому банку развития (НБР) БРИКС позволит стране укрепить отношения с крупнейшими экономиками объединения – Россией, Китаем и Индией,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:04:00+03:00
2025-05-27T01:04:00+03:00
2025-05-27T01:05:00+03:00
экономика
алжир (провинция)
китай
индия
брикс
новый банк развития
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АЛЖИР, 27 мая - РИА Новости. Присоединение Алжира к Новому банку развития (НБР) БРИКС позволит стране укрепить отношения с крупнейшими экономиками объединения – Россией, Китаем и Индией, заявил РИА Новости профессор экономики в алжирском университете Медеа Омар Харун. На прошлой неделе Новый банк развития (НБР) БРИКС сообщил, что официально принял Алжир в качестве нового государства-члена. "Присоединение Алжира к Новому банку развития позволит ему углубить и укрепить отношения с рядом крупнейших экономик – Китаем, Индией и Россией", - сказал Харун. По мнению эксперта, Алжир в связи с членством в банке БРИКС получит ряд важных преимуществ с точки зрения привлечения иностранных инвестиций и расширения сети отношений. Харун добавил, что присоединение Алжира к этому банку свидетельствует об экономическом восстановлении страны. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
https://ria.ru/20250406/frantsija-2009683035.html
https://ria.ru/20250116/rets-1993998805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алжир (провинция), китай, индия, брикс, новый банк развития
Экономика, Алжир (провинция), Китай, Индия, БРИКС, Новый банк развития
Эксперт прокомментировал присоединение Алжира к Новому банку развития БРИКС
Харун: присоединение Алжира к НБР БРИКС позволит укрепить отношения с Россией