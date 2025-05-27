https://ria.ru/20250527/aeroport-2019451044.html
В Домодедово ввели временные ограничения
В Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В Домодедово ввели временные ограничения
На работу аэропорта "Домодедово" наложили ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-27T23:54:00+03:00
2025-05-27T23:54:00+03:00
2025-05-28T00:30:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На работу аэропорта "Домодедово" наложили ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", — подчеркивается в посте.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Происшествия
В Домодедово ввели временные ограничения
Росавиация: в Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов