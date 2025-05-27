https://ria.ru/20250527/aeroport-2019451044.html

В Домодедово ввели временные ограничения

В Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025

В Домодедово ввели временные ограничения

На работу аэропорта "Домодедово" наложили ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-27T23:54:00+03:00

2025-05-27T23:54:00+03:00

2025-05-28T00:30:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На работу аэропорта "Домодедово" наложили ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", — подчеркивается в посте.

https://ria.ru/20250521/dron-2018270794.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, происшествия