https://ria.ru/20250527/aeroport-2019252255.html

В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения

В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025

В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:43:00+03:00

2025-05-27T07:43:00+03:00

2025-05-27T07:44:00+03:00

иваново

калуга

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 7.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250527/saratov-2019246831.html

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калуга

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Дарья Буймова

иваново, калуга, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность