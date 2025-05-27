https://ria.ru/20250527/aeroport-2019252255.html
В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения
В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025
В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:43:00+03:00
2025-05-27T07:43:00+03:00
2025-05-27T07:44:00+03:00
иваново
калуга
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 7.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, калуга, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В пяти российских аэропортах отменили временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Калуги отменили ограничения