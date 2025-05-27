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"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города - РИА Новости, 27.05.2025
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10:41 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/aeroflot-2019278499.html
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города - РИА Новости, 27.05.2025
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города
"Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:41:00+03:00
2025-05-27T10:41:00+03:00
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архангельск
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аэрофлот
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы "Аэрофлота" между Санкт-Петербургом и Архангельском запланированы ежедневно. На этой воздушной линии до трех рейсов в сутки будет выполнять авиакомпания "Россия". В Калининград "Аэрофлот" планирует до трех рейсов в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Одновременно авиакомпания "Россия" будет выполнять по этому маршруту до 53 рейсов в неделю. Рейсы в Мурманск также будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" в пиковые месяцы лета предлагает на этом направлении до 31 рейса в неделю. Собственные рейсы "Аэрофлота" расширят возможности путешествий через Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково пассажиров ожидает широкая маршрутная сеть авиакомпаний группы "Аэрофлот": прямые перелеты по более чем 50 внутренним и зарубежным направлениям. Ранее авиакомпания сообщала, что в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск. В состав группы входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250526/aeroflot-2019094146.html
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санкт-петербург, архангельск, калининград, аэрофлот
Санкт-Петербург, Архангельск, Калининград, Аэрофлот
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города

"Аэрофлот" совершит рейсы из Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Рейсы "Аэрофлота" между Санкт-Петербургом и Архангельском запланированы ежедневно. На этой воздушной линии до трех рейсов в сутки будет выполнять авиакомпания "Россия".
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В Калининград "Аэрофлот" планирует до трех рейсов в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Одновременно авиакомпания "Россия" будет выполнять по этому маршруту до 53 рейсов в неделю.
Рейсы в Мурманск также будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" в пиковые месяцы лета предлагает на этом направлении до 31 рейса в неделю.
Собственные рейсы "Аэрофлота" расширят возможности путешествий через Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково пассажиров ожидает широкая маршрутная сеть авиакомпаний группы "Аэрофлот": прямые перелеты по более чем 50 внутренним и зарубежным направлениям.
Ранее авиакомпания сообщала, что в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск.
В состав группы входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
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