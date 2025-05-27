https://ria.ru/20250527/aeroflot-2019278499.html

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города - РИА Новости, 27.05.2025

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в три российских города

"Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:41:00+03:00

2025-05-27T10:41:00+03:00

2025-05-27T10:41:00+03:00

санкт-петербург

архангельск

калининград

аэрофлот

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск в июле и августе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы "Аэрофлота" между Санкт-Петербургом и Архангельском запланированы ежедневно. На этой воздушной линии до трех рейсов в сутки будет выполнять авиакомпания "Россия". В Калининград "Аэрофлот" планирует до трех рейсов в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Одновременно авиакомпания "Россия" будет выполнять по этому маршруту до 53 рейсов в неделю. Рейсы в Мурманск также будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" в пиковые месяцы лета предлагает на этом направлении до 31 рейса в неделю. Собственные рейсы "Аэрофлота" расширят возможности путешествий через Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково пассажиров ожидает широкая маршрутная сеть авиакомпаний группы "Аэрофлот": прямые перелеты по более чем 50 внутренним и зарубежным направлениям. Ранее авиакомпания сообщала, что в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск. В состав группы входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.

https://ria.ru/20250526/aeroflot-2019094146.html

https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018713946.html

санкт-петербург

архангельск

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, архангельск, калининград, аэрофлот