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В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей - РИА Новости, 26.05.2025
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Твой бизнес
 
15:01 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/zinoveva-2019116375.html
В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей
В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей - РИА Новости, 26.05.2025
В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей
Порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых работают в Подмосковье, регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:01:00+03:00
2025-05-26T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых работают в Подмосковье, регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года. "Бизнес региона продолжает активно развиваться и сегодня представляет порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых из самых разных сфер. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в подмосковных округах состоится серия мероприятий, приуроченных к празднику", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста региона. По ее словам, Подмосковье входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвертый житель региона. Ко Дню российского предпринимательства в Подмосковье состоится серия мероприятий, в том числе форумы, бизнес-встречи, ярмарки, деловые и торжественные мероприятия. Так, с 26 по 30 мая в Коломне пройдет серия мероприятий: круглый стол "Развитие туризма в городском округе Коломна", молодежный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие, ярмарка вакансий. В Орехово-Зуево состоится презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции, выставка-ярмарка локальных производителей. Также ряд мероприятий пройдут в Балашихе, в том числе бизнес-завтрак с главой округа.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей

Зиновьева: в Подмосковье работают порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых работают в Подмосковье, регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.
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"Бизнес региона продолжает активно развиваться и сегодня представляет порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых из самых разных сфер. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в подмосковных округах состоится серия мероприятий, приуроченных к празднику", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста региона.
По ее словам, Подмосковье входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвертый житель региона.
Ко Дню российского предпринимательства в Подмосковье состоится серия мероприятий, в том числе форумы, бизнес-встречи, ярмарки, деловые и торжественные мероприятия.
Так, с 26 по 30 мая в Коломне пройдет серия мероприятий: круглый стол "Развитие туризма в городском округе Коломна", молодежный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие, ярмарка вакансий.
В Орехово-Зуево состоится презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции, выставка-ярмарка локальных производителей. Также ряд мероприятий пройдут в Балашихе, в том числе бизнес-завтрак с главой округа.
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