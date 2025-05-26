https://ria.ru/20250526/zinoveva-2019116375.html

В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей

В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей - РИА Новости, 26.05.2025

В Подмосковье работают порядка 1,4 млн предпринимателей

Порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых работают в Подмосковье, регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:01:00+03:00

2025-05-26T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых работают в Подмосковье, регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года. "Бизнес региона продолжает активно развиваться и сегодня представляет порядка 1,4 миллиона компаний и самозанятых из самых разных сфер. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в подмосковных округах состоится серия мероприятий, приуроченных к празднику", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста региона. По ее словам, Подмосковье входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвертый житель региона. Ко Дню российского предпринимательства в Подмосковье состоится серия мероприятий, в том числе форумы, бизнес-встречи, ярмарки, деловые и торжественные мероприятия. Так, с 26 по 30 мая в Коломне пройдет серия мероприятий: круглый стол "Развитие туризма в городском округе Коломна", молодежный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие, ярмарка вакансий. В Орехово-Зуево состоится презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции, выставка-ярмарка локальных производителей. Также ряд мероприятий пройдут в Балашихе, в том числе бизнес-завтрак с главой округа.

https://ria.ru/20250523/konkurs-2018714913.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)