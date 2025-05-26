https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019190979.html

"Предательство родины": в Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского

"Предательство родины": в Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 26.05.2025

"Предательство родины": в Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского

Владимир Зеленский теряет людей, территории и совершает предательство родины, продолжая войну за навязанные интересы, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:13:00+03:00

2025-05-26T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет людей, территории и совершает предательство родины, продолжая войну за навязанные интересы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Очевидно, что Украине нужно и выгодно подписывать мир сейчас, пока мы не потеряли еще людей и территории. Война за чужие интересы — это предательство родины, которое совершает Зеленский", — написал он.По словам Дубинского, европейские СМИ сообщают, что Россия имеет большое преимущество перед НАТО в производстве бронетехники и снарядов. Он отметил, что заявления Киева о продолжении боевых действий до 2030 года являются бредом.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук 24 мая в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго" — независимо от того, будет перемирие или нет. По ее словам, Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", она также добавила, что украинских детей нужно готовить к войне со школы.Позже руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией заявление Верещук о вражде с Россией.

https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html

https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html

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