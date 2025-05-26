На Западе предупредили о планах ЕС ограбить Россию
Аналитик Эскобар: новый пакет санкций ЕС может затронуть российские активы
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов для финансирования киевского режима, такое мнение высказал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture.
По его словам, Брюссель сделал все, чтобы навсегда украсть "конфискованные" российские активы, но не смог найти механизм обхода международного права.
"Согласно международному праву, это грабеж. Главное неизбежное последствие: никто на Глобальном Юге больше не будет доверять евро и европейским финансовым центрам", — написал он.
Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.