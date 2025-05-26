https://ria.ru/20250526/zapad-2019033349.html

На Западе предупредили о планах ЕС ограбить Россию

На Западе предупредили о планах ЕС ограбить Россию - РИА Новости, 26.05.2025

На Западе предупредили о планах ЕС ограбить Россию

В новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов для финансирования киевского режима, такое мнение... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:40:00+03:00

2025-05-26T04:40:00+03:00

2025-05-26T04:40:00+03:00

россия

москва

брюссель

сергей лавров

евросоюз

g7

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов для финансирования киевского режима, такое мнение высказал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture."Ключевым фактором здесь является трусливый коллективный страх перед какистократией ЕС: если они не ограбят Россию напрочь, у них не будет средств дать этот роковой кредит в 50 миллиардов долларов киевским головорезам", — написал он.По его словам, Брюссель сделал все, чтобы навсегда украсть "конфискованные" российские активы, но не смог найти механизм обхода международного права."Согласно международному праву, это грабеж. Главное неизбежное последствие: никто на Глобальном Юге больше не будет доверять евро и европейским финансовым центрам", — написал он.Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994383.html

https://ria.ru/20250524/es-2018909439.html

https://ria.ru/20250524/euractiv-2018803467.html

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россия, москва, брюссель, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear