Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019098838.html
В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины
В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины - РИА Новости, 26.05.2025
В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины
Шесть граждан РФ задержаны в Калининграде за мошеннические интернет-звонки, организатором которых был представитель спецслужб Украины, возбуждено уголовное... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:44:00+03:00
2025-05-26T13:44:00+03:00
происшествия
россия
украина
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Шесть граждан РФ задержаны в Калининграде за мошеннические интернет-звонки, организатором которых был представитель спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении шести граждан Российской Федерации 2000-2002 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК России "Организация преступного сообщества или участие в нем" и частью 3 статьи 272.1 УК России "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения"... В настоящее время фигуранты задержаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что организатором "являлся представитель спецслужб Украины, осуществлявших перенаправление телефонных вызовов через интернет в мобильные сети" с использованием СИМ-боксов для создания "условий для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и иных преступлений".
https://ria.ru/20250523/terakt-2018592846.html
россия
украина
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, калининград
Происшествия, Россия, Украина, Калининград
В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины

ФСБ: подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины задержали в Калининграде

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Шесть граждан РФ задержаны в Калининграде за мошеннические интернет-звонки, организатором которых был представитель спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
"УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении шести граждан Российской Федерации 2000-2002 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК России "Организация преступного сообщества или участие в нем" и частью 3 статьи 272.1 УК России "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения"... В настоящее время фигуранты задержаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организатором "являлся представитель спецслужб Украины, осуществлявших перенаправление телефонных вызовов через интернет в мобильные сети" с использованием СИМ-боксов для создания "условий для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и иных преступлений".
Задержание и допрос россиянина, который по заказу украинских спецслужб готовил теракт - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Жителю Калининграда обещали 205 тысяч долларов за совершение теракта 9 мая
23 мая, 10:02
 
ПроисшествияРоссияУкраинаКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала