https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019098838.html

В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины

В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины - РИА Новости, 26.05.2025

В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины

Шесть граждан РФ задержаны в Калининграде за мошеннические интернет-звонки, организатором которых был представитель спецслужб Украины, возбуждено уголовное... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:44:00+03:00

2025-05-26T13:44:00+03:00

2025-05-26T13:44:00+03:00

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Шесть граждан РФ задержаны в Калининграде за мошеннические интернет-звонки, организатором которых был представитель спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении шести граждан Российской Федерации 2000-2002 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК России "Организация преступного сообщества или участие в нем" и частью 3 статьи 272.1 УК России "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения"... В настоящее время фигуранты задержаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что организатором "являлся представитель спецслужб Украины, осуществлявших перенаправление телефонных вызовов через интернет в мобильные сети" с использованием СИМ-боксов для создания "условий для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и иных преступлений".

https://ria.ru/20250523/terakt-2018592846.html

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происшествия, россия, украина, калининград