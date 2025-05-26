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В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США - РИА Новости, 26.05.2025
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США
Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:25:00+03:00
2025-05-26T10:25:00+03:00
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ДОХА, 26 мая — РИА Новости. Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане. "Все россияне экипажа судна Seven Pearls покинули Йемен", — сказали там. Танкер Seven Pearls попал под американские бомбардировки, когда стоял у причала в порту Рас-Иса на западе Йемена. Как рассказал РИА Новости один из членов экипажа, первый, самый массированный авиаудар ВВС США нанесли 17 апреля, второй — 25 апреля, а третий — на следующий день. При втором ударе пострадали трое россиян, их доставили в больницу.Позже троих пострадавших отправили в Россию, одного из них прооперировали в Москве. На борту оставались 19 россиян.Танкер Seven Pearls ходит под флагом государства Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20250429/udar-2014023272.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, россия, сша
В мире, Йемен, Россия, США
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США
Все россияне с поврежденного ударами США танкера Seven Pearls покинули Йемен