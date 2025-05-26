Рейтинг@Mail.ru
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 26.05.2025 (обновлено: 11:59 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/yemen-2019056649.html
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США - РИА Новости, 26.05.2025
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США
Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:25:00+03:00
2025-05-26T11:59:00+03:00
в мире
йемен
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013772945_16:0:2030:1133_1920x0_80_0_0_b3d844c0a80f4d764e07b8dd902b41be.jpg
ДОХА, 26 мая — РИА Новости. Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане. "Все россияне экипажа судна Seven Pearls покинули Йемен", — сказали там. Танкер Seven Pearls попал под американские бомбардировки, когда стоял у причала в порту Рас-Иса на западе Йемена. Как рассказал РИА Новости один из членов экипажа, первый, самый массированный авиаудар ВВС США нанесли 17 апреля, второй — 25 апреля, а третий — на следующий день. При втором ударе пострадали трое россиян, их доставили в больницу.Позже троих пострадавших отправили в Россию, одного из них прооперировали в Москве. На борту оставались 19 россиян.Танкер Seven Pearls ходит под флагом государства Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20250429/udar-2014023272.html
йемен
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013772945_267:0:1778:1133_1920x0_80_0_0_5ddedad81e86f8992a15728cd755ac74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия, сша
В мире, Йемен, Россия, США
В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США

Все россияне с поврежденного ударами США танкера Seven Pearls покинули Йемен

© СоцсетиМомент авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса. Кадр видео
Момент авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Соцсети
Момент авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 мая — РИА Новости. Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане.
"Все россияне экипажа судна Seven Pearls покинули Йемен", — сказали там.
Танкер Seven Pearls попал под американские бомбардировки, когда стоял у причала в порту Рас-Иса на западе Йемена. Как рассказал РИА Новости один из членов экипажа, первый, самый массированный авиаудар ВВС США нанесли 17 апреля, второй — 25 апреля, а третий — на следующий день. При втором ударе пострадали трое россиян, их доставили в больницу.
Позже троих пострадавших отправили в Россию, одного из них прооперировали в Москве. На борту оставались 19 россиян.
Танкер Seven Pearls ходит под флагом государства Сент-Китс и Невис.
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене
29 апреля, 12:27
 
В миреЙеменРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала