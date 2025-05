https://ria.ru/20250526/yemen-2019056649.html

В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США

В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США - РИА Новости, 26.05.2025

В Йемене эвакуировали россиян с танкера, попавшего под удар ВВС США

Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:25:00+03:00

2025-05-26T10:25:00+03:00

2025-05-26T11:59:00+03:00

в мире

йемен

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013772945_16:0:2030:1133_1920x0_80_0_0_b3d844c0a80f4d764e07b8dd902b41be.jpg

ДОХА, 26 мая — РИА Новости. Все россияне из экипажа танкера, месяц назад пострадавшего в Йемене от ударов американской авиации, покинули страну, сообщило РИА Новости посольство в Сане. "Все россияне экипажа судна Seven Pearls покинули Йемен", — сказали там. Танкер Seven Pearls попал под американские бомбардировки, когда стоял у причала в порту Рас-Иса на западе Йемена. Как рассказал РИА Новости один из членов экипажа, первый, самый массированный авиаудар ВВС США нанесли 17 апреля, второй — 25 апреля, а третий — на следующий день. При втором ударе пострадали трое россиян, их доставили в больницу.Позже троих пострадавших отправили в Россию, одного из них прооперировали в Москве. На борту оставались 19 россиян.Танкер Seven Pearls ходит под флагом государства Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20250429/udar-2014023272.html

йемен

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, россия, сша