https://ria.ru/20250526/yaroslavl-2019053929.html
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:01:00+03:00
2025-05-26T10:01:00+03:00
2025-05-26T10:01:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43194/95/431949545_0:290:2751:1837_1920x0_80_0_0_caa8ad2739f09dfb98552f0af3f177be.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославль (Туношна)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250526/rosaviatsiya-2019046897.html
ярославль
туношна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43194/95/431949545_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_c097e4a5da302b68159424ad18c09e08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна, россия
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна, Россия
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов