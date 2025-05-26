https://ria.ru/20250526/yaroslavl-2019053929.html

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:01:00+03:00

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2025-05-26T10:01:00+03:00

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туношна

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославль (Туношна)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250526/rosaviatsiya-2019046897.html

ярославль

туношна

россия

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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна, россия