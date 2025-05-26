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Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии - РИА Новости, 26.05.2025
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08:42 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/yakutiya-2019045548.html
Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии
Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии - РИА Новости, 26.05.2025
Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии
Участник СВО Петр Шамаев, получивший тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:42:00+03:00
2025-05-26T08:42:00+03:00
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
вооруженные силы рф
общество
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ЯКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Участник СВО Петр Шамаев, получивший тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В феврале Шамаев получил на СВО тяжелое ранение, ему ампутировали часть ноги. "Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев возвращается к работе после участия в специальной военной операции. После курса лечения и реабилитации в военно-клиническом госпитале он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия), вооруженные силы рф, общество
Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Вооруженные силы РФ, Общество
Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии

Участник СВО Шамаев вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии

© Фото : соцсетиМинистр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : соцсети
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ЯКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Участник СВО Петр Шамаев, получивший тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В феврале Шамаев получил на СВО тяжелое ранение, ему ампутировали часть ноги.
"Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев возвращается к работе после участия в специальной военной операции. После курса лечения и реабилитации в военно-клиническом госпитале он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО.
В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
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