https://ria.ru/20250526/yakutiya-2019045548.html

Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии

Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии - РИА Новости, 26.05.2025

Участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии

Участник СВО Петр Шамаев, получивший тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:42:00+03:00

2025-05-26T08:42:00+03:00

2025-05-26T08:42:00+03:00

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

вооруженные силы рф

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ЯКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Участник СВО Петр Шамаев, получивший тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В феврале Шамаев получил на СВО тяжелое ранение, ему ампутировали часть ноги. "Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев возвращается к работе после участия в специальной военной операции. После курса лечения и реабилитации в военно-клиническом госпитале он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20250506/uchastnik-2015283238.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, айсен николаев, республика саха (якутия), вооруженные силы рф, общество