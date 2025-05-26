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Фигуранты дела о взрыве в Сергиевом Посаде не признали вину
Фигуранты дела о взрыве в Сергиевом Посаде не признали вину - РИА Новости, 26.05.2025
Фигуранты дела о взрыве в Сергиевом Посаде не признали вину
Фигуранты уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек, не признают вину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:02:00+03:00
2025-05-26T14:02:00+03:00
2025-05-26T14:06:00+03:00
происшествия
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сергиев посад
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СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли 9 человек, не признают вину, сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего в Сергиево-Посадском городском суде Московской области."Вину никто не признает", - сказал собеседник агентства.Адвокаты обвиняемых отказались от комментариев корреспонденту РИА Новости.Руководителей компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20250521/putin-2018194455.html
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происшествия, россия, взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад
Происшествия, Россия, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Сергиев Посад
Фигуранты дела о взрыве в Сергиевом Посаде не признали вину
Фигуранты дела о взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году не признали вину