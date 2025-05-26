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В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 26.05.2025 (обновлено: 09:54 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vzryv-2019051127.html
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв - РИА Новости, 26.05.2025
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв
Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:26:00+03:00
2025-05-26T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. В пресс-службе ЮВЖД добавили, что схода подвижного состава не было, сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия."Движение открыто, поезда следуют в соответствии с графиком движения", - сказал собеседник агентства.Позже Гладков уточнил, что задержка движения поездов составила до 2,5 часов.
https://ria.ru/20250526/gladkov-2019036103.html
https://ria.ru/20250526/obstrel-2019047215.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв

Движение поездов на ж/д, где произошел взрыв в Белгородской области, открыто

© Фото : соцсетиВзрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025
Взрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : соцсети
Взрыв на железной дороге в Белгородской области. 25 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. В пресс-службе ЮВЖД добавили, что схода подвижного состава не было, сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
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"Движение открыто, поезда следуют в соответствии с графиком движения", - сказал собеседник агентства.
Позже Гладков уточнил, что задержка движения поездов составила до 2,5 часов.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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