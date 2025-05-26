https://ria.ru/20250526/vzryv-2019051127.html

В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв

В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв - РИА Новости, 26.05.2025

В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв

Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:26:00+03:00

2025-05-26T09:26:00+03:00

2025-05-26T09:54:00+03:00

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вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. В пресс-службе ЮВЖД добавили, что схода подвижного состава не было, сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия."Движение открыто, поезда следуют в соответствии с графиком движения", - сказал собеседник агентства.Позже Гладков уточнил, что задержка движения поездов составила до 2,5 часов.

https://ria.ru/20250526/gladkov-2019036103.html

https://ria.ru/20250526/obstrel-2019047215.html

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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия