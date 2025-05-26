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В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв - РИА Новости, 26.05.2025
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв
Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:26:00+03:00
2025-05-26T09:26:00+03:00
2025-05-26T09:54:00+03:00
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где произошел взрыв, открыто, поезда следуют по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. В пресс-службе ЮВЖД добавили, что схода подвижного состава не было, сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия."Движение открыто, поезда следуют в соответствии с графиком движения", - сказал собеседник агентства.Позже Гладков уточнил, что задержка движения поездов составила до 2,5 часов.
https://ria.ru/20250526/gladkov-2019036103.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области открыли движение на участке ж/д, где произошел взрыв
Движение поездов на ж/д, где произошел взрыв в Белгородской области, открыто