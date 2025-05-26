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ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2025
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14:30 26.05.2025 (обновлено: 17:52 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vsu-2019107514.html
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель автомобиля погиб, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:30:00+03:00
2025-05-26T17:52:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
виталий ганчев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель автомобиля погиб, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские вооружённые формирования ударили FPV-дроном по гуманитарному конвою, организованному Ассоциацией "Наш Харьков" в районе села Николаевка Харьковской области. В результате теракта, совершённого киевским режимом, погиб водитель грузового автомобиля, на котором доставляли дрова местному населению", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.Также, по его информации, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА на по автомобилю и частному дому в одном из населённых пунктов региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
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харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области

Ганчев: ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель погиб

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Харьковской области. 26 мая 2025
Последствия удара со стороны ВСУ в Харьковской области. 26 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Харьковской области. 26 мая 2025
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель автомобиля погиб, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Украинские вооружённые формирования ударили FPV-дроном по гуманитарному конвою, организованному Ассоциацией "Наш Харьков" в районе села Николаевка Харьковской области. В результате теракта, совершённого киевским режимом, погиб водитель грузового автомобиля, на котором доставляли дрова местному населению", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.
Также, по его информации, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА на по автомобилю и частному дому в одном из населённых пунктов региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Харьковская областьВооруженные силы УкраиныВиталий Ганчев
 
 
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