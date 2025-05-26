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ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель автомобиля погиб, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:30:00+03:00
2025-05-26T14:30:00+03:00
2025-05-26T17:52:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
виталий ганчев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель автомобиля погиб, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Украинские вооружённые формирования ударили FPV-дроном по гуманитарному конвою, организованному Ассоциацией "Наш Харьков" в районе села Николаевка Харьковской области. В результате теракта, совершённого киевским режимом, погиб водитель грузового автомобиля, на котором доставляли дрова местному населению", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.Также, по его информации, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА на по автомобилю и частному дому в одном из населённых пунктов региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев
ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области
Ганчев: ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области, водитель погиб