Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 26.05.2025 (обновлено: 12:13 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vsu-2019077739.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:08:00+03:00
2025-05-26T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала