https://ria.ru/20250526/vsu-2019077739.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины