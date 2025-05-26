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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:08:00+03:00
2025-05-26T12:08:00+03:00
2025-05-26T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка войск "Юг" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Юга" за сутки