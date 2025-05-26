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Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой - РИА Новости, 26.05.2025
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07:17 26.05.2025 (обновлено: 08:38 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vsu-2019040336.html
Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой
Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой - РИА Новости, 26.05.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой
ВСУ бросали штурмовиков в попытках вернуть контроль над освобожденной ВС РФ Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:17:00+03:00
2025-05-26T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. ВСУ бросали штурмовиков в попытках вернуть контроль над освобожденной ВС РФ Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ваня". "Буквально на следующий день после того, как мы закрепились на некоторых улицах населенного пункта, противник предпринял атаку пятерками – пять, восемь, десять человек пытались таким образом нахрапом нас выбить. Но заранее размещенные птички (БПЛА), которые спрогнозировали подход, это заметили и донесли. И туда уже наводилась артиллерия дивизии полка, которая уничтожила противника на подходе. Также с применением наших смелых БПЛАшников, которые запустили наши камикадзе, противник был обнаружен в подвальных помещениях, окопах, и был уничтожен", – сказал "Ваня". По его словам украинские военные понимали, что ВС РФ будут освобождать Романовку, поэтому заранее подготовили эшелонированную линию оборону. "Они предполагали, что когда мы обязательно будем освобождать нашу землю, то мы пойдем на эти населенные пункты. Поэтому противник создал несколько эшелонированных этапов, которые нам представляют трудности. Поэтому на каждом этапе это действительно подготовленные инженерные позиции. И честь и хвала тем мужчинам, с которыми я сейчас служу, гордость и низкий поклон за отвагу и мужество, которые они используют, используют при преодолении подобных сооружений", – добавил он. Минобороны России 25 мая сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019032415.html
https://ria.ru/20250525/vsu-2019013951.html
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Боец об активных контратаках ВСУ под Романовкой в ДНР
ВСУ активно контратаковали, пытаясь вернуть контроль над освобожденной Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка группировки войск "Юг" с позывным "Ваня".
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой

ВСУ бросали штурмовиков, чтобы вернуть контроль над Романовкой

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. ВСУ бросали штурмовиков в попытках вернуть контроль над освобожденной ВС РФ Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ваня".
"Буквально на следующий день после того, как мы закрепились на некоторых улицах населенного пункта, противник предпринял атаку пятерками – пять, восемь, десять человек пытались таким образом нахрапом нас выбить. Но заранее размещенные птички (БПЛА), которые спрогнозировали подход, это заметили и донесли. И туда уже наводилась артиллерия дивизии полка, которая уничтожила противника на подходе. Также с применением наших смелых БПЛАшников, которые запустили наши камикадзе, противник был обнаружен в подвальных помещениях, окопах, и был уничтожен", – сказал "Ваня".
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Командир штурмовой роты рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке
Вчера, 04:18
По его словам украинские военные понимали, что ВС РФ будут освобождать Романовку, поэтому заранее подготовили эшелонированную линию оборону.
"Они предполагали, что когда мы обязательно будем освобождать нашу землю, то мы пойдем на эти населенные пункты. Поэтому противник создал несколько эшелонированных этапов, которые нам представляют трудности. Поэтому на каждом этапе это действительно подготовленные инженерные позиции. И честь и хвала тем мужчинам, с которыми я сейчас служу, гордость и низкий поклон за отвагу и мужество, которые они используют, используют при преодолении подобных сооружений", – добавил он.
Минобороны России 25 мая сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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