https://ria.ru/20250526/vsu-2019040336.html

Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой

Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой - РИА Новости, 26.05.2025

Боец рассказал о попытках ВСУ вернуть контроль над Романовкой

ВСУ бросали штурмовиков в попытках вернуть контроль над освобожденной ВС РФ Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:17:00+03:00

2025-05-26T07:17:00+03:00

2025-05-26T08:38:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. ВСУ бросали штурмовиков в попытках вернуть контроль над освобожденной ВС РФ Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ваня". "Буквально на следующий день после того, как мы закрепились на некоторых улицах населенного пункта, противник предпринял атаку пятерками – пять, восемь, десять человек пытались таким образом нахрапом нас выбить. Но заранее размещенные птички (БПЛА), которые спрогнозировали подход, это заметили и донесли. И туда уже наводилась артиллерия дивизии полка, которая уничтожила противника на подходе. Также с применением наших смелых БПЛАшников, которые запустили наши камикадзе, противник был обнаружен в подвальных помещениях, окопах, и был уничтожен", – сказал "Ваня". По его словам украинские военные понимали, что ВС РФ будут освобождать Романовку, поэтому заранее подготовили эшелонированную линию оборону. "Они предполагали, что когда мы обязательно будем освобождать нашу землю, то мы пойдем на эти населенные пункты. Поэтому противник создал несколько эшелонированных этапов, которые нам представляют трудности. Поэтому на каждом этапе это действительно подготовленные инженерные позиции. И честь и хвала тем мужчинам, с которыми я сейчас служу, гордость и низкий поклон за отвагу и мужество, которые они используют, используют при преодолении подобных сооружений", – добавил он. Минобороны России 25 мая сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019032415.html

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Боец об активных контратаках ВСУ под Романовкой в ДНР ВСУ активно контратаковали, пытаясь вернуть контроль над освобожденной Романовкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка группировки войск "Юг" с позывным "Ваня". 2025-05-26T07:17 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность