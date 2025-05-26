https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019077554.html

Белгородская область внесла предложения по восстановлению региона

Белгородская область внесла предложения по восстановлению региона - РИА Новости, 26.05.2025

Белгородская область внесла предложения по восстановлению региона

Власти Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина внесли свои предложения для госпрограммы по восстановлению и развитию региона, которые... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:08:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина внесли свои предложения для госпрограммы по восстановлению и развитию региона, которые касаются усиления мер безопасности, восстановления инфраструктуры и социальной поддержки жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По поручению президента РФ подготовлены предложения в государственную программу по восстановлению и развитию приграничной области в правительство РФ. Общая стоимость программы возрождения и развития пострадавших территорий Белгородской области, по предварительной оценке, составляет порядка 157,4 миллиарда рублей", - сообщил губернатор на оперативном совещании. Как отметили в региональном правительстве, предварительная оценка затрат на обеспечение жильем жителей области, чьи дома разрушены, а также восстановление, усиление мер безопасности, компенсацию аренды, детского отдыха и поддержки предприятий составила не менее 157 миллиардов рублей. "Так, в первый блок войдут безопасность и антитеррористическая защищённость: разминирование сёл, установка антидроновой сетки, комплексов РЭБ и другие. Общие затраты по это направлению составят 4,8 миллиарда рублей", - отметили в правительстве региона. Во втором блоке программы власти планируют заняться восстановлением социальной и инженерной инфраструктуры и обеспечением социальных прав граждан. Необходимо отремонтировать 1200 объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, объектов дорожного хозяйства и освещения, 135 базовых вышек сотовой связи. Всего расходы на восстановление инженерной инфраструктуры составят не менее 51,3 миллиарда рублей. Кроме того, по поручению президента РФ для обеспечения жильем жителей региона, чьи дома из-за атак ВСУ были полностью разрушены, необходимо построить 361 тысячу квадратных метров жилья. Затраты составят 33,6 миллиарда рублей. Наряду с этим необходимо восстановить более 3,5 тысяч жилых помещений (квартир и домов) и мест общего пользования в 265 МКД. Расходы на эти направления составят 4,4 миллиарда рублей. Необходимо обеспечить восстановление 100 образовательных объектов, 63 объектов здравоохранения, 23 спортивных объектов, 70 объектов культуры, 9 объектов социальной политики. Также 89 общественных пространств, 27 административных зданий и 55 объектов культурного наследия (25 храмов, включая комплекс "Новый Иерусалим"). Общая сумма расходов по данному направлению составит 11 миллиардов рублей. В третьем блоке программы – соцподдержка и восстановление экономического потенциала региона. По линии соцзащиты населения предполагается компенсация арендной платы, предоставление средств по соцконтрактам, обеспечение детского отдыха и психологическая реабилитация. Общая стоимость по этому направлению составит 18,1 миллиарда рублей. Среди экономических мер: льготные займы, рекультивация земель, субсидии на восстановление деятельности предпринимателям, поддержка отдельных категорий работников и другие. Общая стоимость по этому направлению составит 26,1 миллиарда рублей. Гладков также предложил включить в программу восстановление гидротехнических сооружений в приграничье. "Если мы хотим, чтобы люди вернулись, а мы все этого хотим, у нас есть прямое поручение нашего президента, то нужно провести восстановительные работы в полном объёме", – подчеркнул губернатор. Кроме того, за счет бюджетных средств Белгородской области с начала СВО были проведены восстановительные мероприятия пострадавших объектов общей стоимостью 8,1 миллиарда рублей. Эти средства войдут в "нулевой этап" программы в качестве фактически понесенных расходов областного бюджета. "Образ будущего Белгородской области – один из главных вопросов, который задают всем нам жители. Необходимо информировать население о данной работе как можно тщательнее на всех этапах", – резюмировал Гладков.

https://ria.ru/20250526/svo-2019076151.html

https://ria.ru/20250522/vlasti-2018445490.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область