https://ria.ru/20250526/vopros-2019056205.html

В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков

В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков - РИА Новости, 26.05.2025

В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков

Вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 миллионов рублей у сельскохозяйственных производителей после заморозков, рассмотрят в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:21:00+03:00

2025-05-26T10:21:00+03:00

2025-05-26T10:21:00+03:00

экономика

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147893/25/1478932514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b461618b2d9e01dd0250aa06fba9a6a8.jpg

КУРСК, 26 мая – РИА Новости. Вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 миллионов рублей у сельскохозяйственных производителей после заморозков, рассмотрят в Курской области, сообщил врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин. "По ущербу хозяйственному производителю весенними заморозками. Материальный ущерб хозяйств на пересев и на проведение уходных работ в садах, составил 250 миллионов рублей. Необходимые документы для рассмотрения на очередном заседании комиссии КЧС и ОПБ вопроса о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера минсельхозом Курской области, в комитет региональной безопасности представлены", - рассказал Бабаскин в ходе заседания регионального правительства. Он уточнил, что заседание по этому вопросу назначено на 30 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250519/chs-2017923345.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, курская область, россия