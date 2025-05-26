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В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков
В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков - РИА Новости, 26.05.2025
В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков
Вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 миллионов рублей у сельскохозяйственных производителей после заморозков, рассмотрят в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:21:00+03:00
2025-05-26T10:21:00+03:00
2025-05-26T10:21:00+03:00
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КУРСК, 26 мая – РИА Новости. Вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 миллионов рублей у сельскохозяйственных производителей после заморозков, рассмотрят в Курской области, сообщил врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин. "По ущербу хозяйственному производителю весенними заморозками. Материальный ущерб хозяйств на пересев и на проведение уходных работ в садах, составил 250 миллионов рублей. Необходимые документы для рассмотрения на очередном заседании комиссии КЧС и ОПБ вопроса о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера минсельхозом Курской области, в комитет региональной безопасности представлены", - рассказал Бабаскин в ходе заседания регионального правительства. Он уточнил, что заседание по этому вопросу назначено на 30 мая 2025 года.
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экономика, курская область, россия
Экономика, Курская область, Россия
В Курской области хотят ввести режим ЧС после заморозков
Бабаскин: в Курской области рассмотрят введение режима ЧС из-за гибели урожая