https://ria.ru/20250526/vologda-2019135943.html
Вологда лидирует в голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года"
Вологда лидирует в голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года" - РИА Новости, 26.05.2025
Вологда лидирует в голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года"
Вологда в настоящий момент находится в числе лидеров в народном голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:07:00+03:00
2025-05-26T16:07:00+03:00
2025-05-26T16:07:00+03:00
вологодская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вологда в настоящий момент находится в числе лидеров в народном голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года", сообщает пресс-служба регионального правительства. За две недели город поднялся со второго на первое место в списке городов-конкурсантов, обогнав Воронеж, Донецк, Новосибирск и Сочи. Сейчас число голосов превышает 13,5 тысячи. "Вологжане все активнее подключаются к народному голосованию. <…> Однако, чтобы удерживать лидирующие позиции, важно не сбавлять темп. Поэтому приглашаем проголосовать всех, кто еще не сделал свой выбор. Каждый из нас может повлиять на то, как будет выглядеть и развиваться наш любимый город в будущем", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Проголосовать за "Культурную столицу" можно будет до 5 декабря. Это можно сделать на сайте госуслуг. Победа в конкурсе позволит привлечь внимание к местным традициям и достижениям, а также создать перспективы для развития искусства, туризма и бизнеса в Вологодской области. Использование электронных сервисов в принятии общенародных решений и создание для этого удобной цифровой среды – ключевые задачи проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250526/filimonov-2019114980.html
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вологда, вологодская область
Вологодская область, Вологда, Вологодская область
Вологда лидирует в голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года"
Вологда оказалась в лидерах в голосовании за звание Культурной столицы 2027 года
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вологда в настоящий момент находится в числе лидеров в народном голосовании за звание "Культурной столицы 2027 года", сообщает пресс-служба регионального правительства.
За две недели город поднялся со второго на первое место в списке городов-конкурсантов, обогнав Воронеж, Донецк, Новосибирск и Сочи. Сейчас число голосов превышает 13,5 тысячи.
"Вологжане все активнее подключаются к народному голосованию. <…> Однако, чтобы удерживать лидирующие позиции, важно не сбавлять темп. Поэтому приглашаем проголосовать всех, кто еще не сделал свой выбор. Каждый из нас может повлиять на то, как будет выглядеть и развиваться наш любимый город в будущем", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Проголосовать за "Культурную столицу" можно будет до 5 декабря. Это можно сделать на сайте госуслуг.
Победа в конкурсе позволит привлечь внимание к местным традициям и достижениям, а также создать перспективы для развития искусства, туризма и бизнеса в Вологодской области.
Использование электронных сервисов в принятии общенародных решений и создание для этого удобной цифровой среды – ключевые задачи проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.