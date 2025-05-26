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Таможенники изъяли у россиянина 12 серебряных монет и трилобита - РИА Новости, 26.05.2025
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16:10 26.05.2025 (обновлено: 16:17 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vnukovo-2019137293.html
Таможенники изъяли у россиянина 12 серебряных монет и трилобита
Таможенники изъяли у россиянина 12 серебряных монет и трилобита - РИА Новости, 26.05.2025
Таможенники изъяли у россиянина 12 серебряных монет и трилобита
Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Лос-Анджелеса 12 серебряных монет и трилобита, проводится проверка, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 26.05.2025
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Лос-Анджелеса 12 серебряных монет и трилобита, проводится проверка, сообщает пресс-служба ФТС России. "Серебряные монеты и трилобит обнаружили внуковские таможенники у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса. Инспекторы остановили мужчину в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В его чемодане с помощью рентген-машины они выявили похожий на камень предмет и 12 монет серебряного цвета", - говорится в сообщении. По данным ФТС, пассажир пояснил, что пытался ввезти изделия для своей личной коллекции и о необходимости их декларирования не знал. Экспертиза установила, что монеты номиналом 1 доллар США периода 1878 – 1921 годов изготовлены из сплава на основе серебра и представляют собой культурную ценность. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку. А окаменелость оказалась трилобитом палеозойской эры, обитавшим около 488-542 миллионов лет назад. Сейчас все предметы изъяты, проводится проверка.
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лос-анджелес, россия, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
Лос-Анджелес, Россия, США, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
Таможенники изъяли у россиянина 12 серебряных монет и трилобита

Таможенники во Внуково обнаружили у россиянина 12 серебряных монет и трилобит

© ФТС РоссииТрилобит, обнаруженный на таможене у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса
Трилобит, обнаруженный на таможене у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© ФТС России
Трилобит, обнаруженный на таможене у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Лос-Анджелеса 12 серебряных монет и трилобита, проводится проверка, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Серебряные монеты и трилобит обнаружили внуковские таможенники у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса. Инспекторы остановили мужчину в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В его чемодане с помощью рентген-машины они выявили похожий на камень предмет и 12 монет серебряного цвета", - говорится в сообщении.
По данным ФТС, пассажир пояснил, что пытался ввезти изделия для своей личной коллекции и о необходимости их декларирования не знал.
Экспертиза установила, что монеты номиналом 1 доллар США периода 1878 – 1921 годов изготовлены из сплава на основе серебра и представляют собой культурную ценность. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку. А окаменелость оказалась трилобитом палеозойской эры, обитавшим около 488-542 миллионов лет назад.
Сейчас все предметы изъяты, проводится проверка.
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