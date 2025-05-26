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Власти Москвы призвали обеспечить особый уход домашним животным в жару - РИА Новости, 26.05.2025
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15:59 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vlasti-2019134342.html
Власти Москвы призвали обеспечить особый уход домашним животным в жару
Власти Москвы призвали обеспечить особый уход домашним животным в жару - РИА Новости, 26.05.2025
Власти Москвы призвали обеспечить особый уход домашним животным в жару
Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы обеспечить особый уход домашним животным в жару. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:59:00+03:00
2025-05-26T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы обеспечить особый уход домашним животным в жару. "Сегодня в столице жарко. Столбики термометров уже показывают плюс 26 градусов. В дневные часы температура воздуха может достигнуть плюс 30 градусов. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо проветривать комнаты – нельзя оставлять животное в душном помещении. Нельзя оставлять питомца в припаркованной машине, во время длительной поездки нужно делать небольшие остановки для прогулки. ⠀"Давайте домашнему любимцу больше свежей воды, где бы он ни находился: дома, на прогулке или в поездке. Следите за свежестью корма – летом он портится быстрее. Гуляйте рано утром или вечером, когда солнце менее активно. Не сбривайте шерсть животного, она выполняет функцию терморегулятора, защищая от перегрева и переохлаждения. Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", - рекомендует ведомство. Подчеркивается, что не следует купать даже в жаркую погоду кошек, кроликов, морских свинок и хомяков. Необходимо отключить обогревающие лампы в террариумах для рептилий, оставив только ультрафиолетовое освещение.
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Власти Москвы призвали обеспечить особый уход домашним животным в жару

Власти Москвы призвали москвичей обеспечить особый уход домашним животным в жару

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве
Женщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы обеспечить особый уход домашним животным в жару.
"Сегодня в столице жарко. Столбики термометров уже показывают плюс 26 градусов. В дневные часы температура воздуха может достигнуть плюс 30 градусов. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо проветривать комнаты – нельзя оставлять животное в душном помещении. Нельзя оставлять питомца в припаркованной машине, во время длительной поездки нужно делать небольшие остановки для прогулки.
⠀"Давайте домашнему любимцу больше свежей воды, где бы он ни находился: дома, на прогулке или в поездке. Следите за свежестью корма – летом он портится быстрее. Гуляйте рано утром или вечером, когда солнце менее активно. Не сбривайте шерсть животного, она выполняет функцию терморегулятора, защищая от перегрева и переохлаждения. Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", - рекомендует ведомство.
Подчеркивается, что не следует купать даже в жаркую погоду кошек, кроликов, морских свинок и хомяков. Необходимо отключить обогревающие лампы в террариумах для рептилий, оставив только ультрафиолетовое освещение.
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