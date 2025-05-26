https://ria.ru/20250526/vlasti-2019105472.html

Власти Сергиева Посада заявили иск о компенсации к фигурантам дела о взрыве

Власти Сергиева Посада заявили иск о компенсации к фигурантам дела о взрыве - РИА Новости, 26.05.2025

Власти Сергиева Посада заявили иск о компенсации к фигурантам дела о взрыве

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области заявила иск на 300 миллионов рублей к фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:19:00+03:00

2025-05-26T14:19:00+03:00

2025-05-26T14:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 мая - РИА Новости. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области заявила иск на 300 миллионов рублей к фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в 2023 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом. "Заявлен гражданский иск на сумму 300 миллионов рублей компенсации материального ущерба", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250521/lavra-2018175710.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде