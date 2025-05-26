https://ria.ru/20250526/vinnitsa-2019053262.html
В Виннице загорелось здание военкомата
В Виннице загорелось здание военкомата - РИА Новости, 26.05.2025
В Виннице загорелось здание военкомата
Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:55:00+03:00
2025-05-26T09:55:00+03:00
2025-05-26T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Виннице горит здание ТЦК (военкомата - ред.). Причина пожара на данный момент неизвестна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео заметно, как прибывшие пожарные тушат возгорание.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винница, украина
В Виннице загорелось здание военкомата
В Виннице пожарные тушат здание горящего военкомата