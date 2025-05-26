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В Виннице загорелось здание военкомата - РИА Новости, 26.05.2025
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09:55 26.05.2025 (обновлено: 10:01 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vinnitsa-2019053262.html
В Виннице загорелось здание военкомата
В Виннице загорелось здание военкомата - РИА Новости, 26.05.2025
В Виннице загорелось здание военкомата
Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:55:00+03:00
2025-05-26T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Виннице горит здание ТЦК (военкомата - ред.). Причина пожара на данный момент неизвестна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео заметно, как прибывшие пожарные тушат возгорание.
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в мире, винница, украина
В мире, Винница, Украина
В Виннице загорелось здание военкомата

В Виннице пожарные тушат здание горящего военкомата

Пожар в здании военкомата в Виннице, Украина. Кадр видео из соцсетей
Пожар в здании военкомата в Виннице, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Пожар в здании военкомата в Виннице, Украина. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Виннице горит здание ТЦК (военкомата - ред.). Причина пожара на данный момент неизвестна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию видео заметно, как прибывшие пожарные тушат возгорание.
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