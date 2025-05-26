https://ria.ru/20250526/vinnitsa-2019053262.html

В Виннице загорелось здание военкомата

В Виннице загорелось здание военкомата - РИА Новости, 26.05.2025

В Виннице загорелось здание военкомата

Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:55:00+03:00

2025-05-26T09:55:00+03:00

2025-05-26T10:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в Виннице в здании одного из военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Виннице горит здание ТЦК (военкомата - ред.). Причина пожара на данный момент неизвестна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео заметно, как прибывшие пожарные тушат возгорание.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, винница, украина