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Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России - РИА Новости, 26.05.2025
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20:08 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vengriya-2019205330.html
Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России
Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России - РИА Новости, 26.05.2025
Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России
Если Брюссель запретит ядерное топливо из России, это приведет к трагическим последствиям не только для венгерского, но и для всего европейского энергорынка,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:08:00+03:00
2025-05-26T20:08:00+03:00
в мире
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петер сийярто
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 26 мая - РИА Новости. Если Брюссель запретит ядерное топливо из России, это приведет к трагическим последствиям не только для венгерского, но и для всего европейского энергорынка, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если Еврокомиссия, если Брюссель запретит странам Центральной Европы, включая Венгрию, закупать топливные элементы у России, это будет иметь трагические последствия для энергетического рынка не только Венгрии, но и всей Европы", - приводит слова Сийярто агентство MTI. По его словам, это вызвало бы резкий рост цен, что поставило бы европейскую экономику в более сложную ситуацию, чем сейчас. Глава венгерского МИД призвал граждан страны принять участие в опросе о членстве Украины в ЕС, чтобы уполномочить венгерское правительство остановить планы Брюсселя, который предполагает увеличение поддержки Украины за счет благосостояния европейских граждан. Сийярто неоднократно заявлял, что власти Венгрии не поддержат любые санкции, которые ограничили бы венгерско-российское сотрудничество в атомной сфере. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России

Сийярто: запрет на ядерное топливо из России приведет к трагическим последствиям

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мая - РИА Новости. Если Брюссель запретит ядерное топливо из России, это приведет к трагическим последствиям не только для венгерского, но и для всего европейского энергорынка, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если Еврокомиссия, если Брюссель запретит странам Центральной Европы, включая Венгрию, закупать топливные элементы у России, это будет иметь трагические последствия для энергетического рынка не только Венгрии, но и всей Европы", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
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По его словам, это вызвало бы резкий рост цен, что поставило бы европейскую экономику в более сложную ситуацию, чем сейчас.
Глава венгерского МИД призвал граждан страны принять участие в опросе о членстве Украины в ЕС, чтобы уполномочить венгерское правительство остановить планы Брюсселя, который предполагает увеличение поддержки Украины за счет благосостояния европейских граждан.
Сийярто неоднократно заявлял, что власти Венгрии не поддержат любые санкции, которые ограничили бы венгерско-российское сотрудничество в атомной сфере.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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