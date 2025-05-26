Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из России
Сийярто: запрет на ядерное топливо из России приведет к трагическим последствиям
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мая - РИА Новости. Если Брюссель запретит ядерное топливо из России, это приведет к трагическим последствиям не только для венгерского, но и для всего европейского энергорынка, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если Еврокомиссия, если Брюссель запретит странам Центральной Европы, включая Венгрию, закупать топливные элементы у России, это будет иметь трагические последствия для энергетического рынка не только Венгрии, но и всей Европы", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
По его словам, это вызвало бы резкий рост цен, что поставило бы европейскую экономику в более сложную ситуацию, чем сейчас.
Сийярто неоднократно заявлял, что власти Венгрии не поддержат любые санкции, которые ограничили бы венгерско-российское сотрудничество в атомной сфере.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.