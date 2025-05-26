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Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите НАТО - РИА Новости, 26.05.2025
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19:33 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019195839.html
Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите НАТО
Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите НАТО - РИА Новости, 26.05.2025
Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:33:00+03:00
2025-05-26T19:33:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне. "Мы надеемся опубликовать программу, как только она будет готова", - сказал Рютте, выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне. При этом он подтвердил, что до саммита состоится заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону. При этом неясно, будет ли Владимир Зеленский приглашен на ужин по случаю начала саммита, однако он может посетить организуемый параллельно форум оборонной промышленности НАТО. По словам источников издания, генсек НАТО Марк Рютте хочет, чтобы саммит был "коротким и содержательным", во избежания разногласий по поводу Украины между европейскими партнерами по альянсу и президентом США Дональдом Трампом. Неназванные источники также сообщили газете, что коммюнике по саммиту НАТО в этом году будет "коротким и емким", и пока черновик документа дорабатывается. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250404/nato-2009334318.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, марк рютте, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите НАТО

Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите НАТО в Гааге

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне.
"Мы надеемся опубликовать программу, как только она будет готова", - сказал Рютте, выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне.
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При этом он подтвердил, что до саммита состоится заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону. При этом неясно, будет ли Владимир Зеленский приглашен на ужин по случаю начала саммита, однако он может посетить организуемый параллельно форум оборонной промышленности НАТО.
По словам источников издания, генсек НАТО Марк Рютте хочет, чтобы саммит был "коротким и содержательным", во избежания разногласий по поводу Украины между европейскими партнерами по альянсу и президентом США Дональдом Трампом. Неназванные источники также сообщили газете, что коммюнике по саммиту НАТО в этом году будет "коротким и емким", и пока черновик документа дорабатывается.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
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