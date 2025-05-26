https://ria.ru/20250526/ukraina-2019123313.html

В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист

В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист - РИА Новости, 26.05.2025

В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист

В Канаде нет свободы слова, западные СМИ замалчивают правду о зверствах на Донбассе, рассказал РИА Новости канадский журналист, руководитель медиапроекта... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:34:00+03:00

2025-05-26T15:34:00+03:00

2025-05-26T15:34:00+03:00

в мире

канада

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Канаде нет свободы слова, западные СМИ замалчивают правду о зверствах на Донбассе, рассказал РИА Новости канадский журналист, руководитель медиапроекта Reporterfy Media & Travel, представившийся Алексом. "Канадский народ и канадские СМИ говорят, что этот конфликт начался в 2022 году. Как мы все знаем, он начался еще в 2014 году… Будет преуменьшением сказать, что у нас в Канаде ограничивают свободу слова. Ее там просто нет. Я вам так скажу: масштаб работы западных СМИ... равен нулю. Если блогеры и независимые журналисты, такие как я, будут сюда приезжать - мы сможем это исправить", - сказал он. По его словам, западные интернет-платформы занимаются цензурированием независимых журналистов, вследствие чего среднестатистический канадец не знает, что на самом деле происходит в Донбассе. Также журналист считает, что из-за высокомерия европейцев и стран Запада к власти приходят радикальные политики, которые втягивают своими решениями в войну свою страну, чего не желают сами граждане.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108804.html

канада

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, донбасс