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В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист - РИА Новости, 26.05.2025
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15:34 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019123313.html
В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист
В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист - РИА Новости, 26.05.2025
В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист
В Канаде нет свободы слова, западные СМИ замалчивают правду о зверствах на Донбассе, рассказал РИА Новости канадский журналист, руководитель медиапроекта... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:34:00+03:00
2025-05-26T15:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Канаде нет свободы слова, западные СМИ замалчивают правду о зверствах на Донбассе, рассказал РИА Новости канадский журналист, руководитель медиапроекта Reporterfy Media &amp; Travel, представившийся Алексом. "Канадский народ и канадские СМИ говорят, что этот конфликт начался в 2022 году. Как мы все знаем, он начался еще в 2014 году… Будет преуменьшением сказать, что у нас в Канаде ограничивают свободу слова. Ее там просто нет. Я вам так скажу: масштаб работы западных СМИ... равен нулю. Если блогеры и независимые журналисты, такие как я, будут сюда приезжать - мы сможем это исправить", - сказал он. По его словам, западные интернет-платформы занимаются цензурированием независимых журналистов, вследствие чего среднестатистический канадец не знает, что на самом деле происходит в Донбассе. Также журналист считает, что из-за высокомерия европейцев и стран Запада к власти приходят радикальные политики, которые втягивают своими решениями в войну свою страну, чего не желают сами граждане.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108804.html
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в мире, канада, донбасс
В мире, Канада, Донбасс
В Канаде замалчивают правду о Донбассе, заявил журналист

Канадский журналист: западные СМИ замалчивают правду о зверствах на Донбассе

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Канаде нет свободы слова, западные СМИ замалчивают правду о зверствах на Донбассе, рассказал РИА Новости канадский журналист, руководитель медиапроекта Reporterfy Media & Travel, представившийся Алексом.
"Канадский народ и канадские СМИ говорят, что этот конфликт начался в 2022 году. Как мы все знаем, он начался еще в 2014 году… Будет преуменьшением сказать, что у нас в Канаде ограничивают свободу слова. Ее там просто нет. Я вам так скажу: масштаб работы западных СМИ... равен нулю. Если блогеры и независимые журналисты, такие как я, будут сюда приезжать - мы сможем это исправить", - сказал он.
По его словам, западные интернет-платформы занимаются цензурированием независимых журналистов, вследствие чего среднестатистический канадец не знает, что на самом деле происходит в Донбассе. Также журналист считает, что из-за высокомерия европейцев и стран Запада к власти приходят радикальные политики, которые втягивают своими решениями в войну свою страну, чего не желают сами граждане.
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