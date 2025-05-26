https://ria.ru/20250526/ukraina-2019083610.html

Россия выразила признательность США за содействие в переговорах по Украине

Россия выразила признательность США за содействие в переговорах по Украине - РИА Новости, 26.05.2025

Россия выразила признательность США за содействие в переговорах по Украине

Начало переговорного процесса по Украине - это важное достижение, Россия признательна американскому лидеру Дональду Трампу и США за содействие, заявил... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:29:00+03:00

2025-05-26T12:29:00+03:00

2025-05-26T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Начало переговорного процесса по Украине - это важное достижение, Россия признательна американскому лидеру Дональду Трампу и США за содействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он также заявил, что не согласен с действиями президента РФ Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России". "Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, - это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Это очень важное достижение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин