Россия выразила признательность США за содействие в переговорах по Украине
Песков назвал начало переговоров по Украине важным достижением для России и США
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Начало переговорного процесса по Украине - это важное достижение, Россия признательна американскому лидеру Дональду Трампу и США за содействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он также заявил, что не согласен с действиями президента РФ Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, - это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Это очень важное достижение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.