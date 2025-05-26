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В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019083150.html
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине
Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:26:00+03:00
2025-05-26T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине

Песков назвал удар по военным целям на Украине ответным

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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