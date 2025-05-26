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В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине
Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:26:00+03:00
2025-05-26T12:26:00+03:00
2025-05-26T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине
Песков назвал удар по военным целям на Украине ответным