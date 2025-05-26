https://ria.ru/20250526/ukraina-2019083150.html

В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине

В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине - РИА Новости, 26.05.2025

В Кремле прокомментировали удар по военным целям на Украине

Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:26:00+03:00

2025-05-26T12:26:00+03:00

2025-05-26T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины